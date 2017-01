Slog sönder toaletten – orsakade vattenskada

Skellefteå. En restaurang i Skellefteå fick ovälkommet besök under natten.

Klockan 11:39 anmäldes en skadegörelse på Sushibar, en restaurang på Stationsgatan i Skellefteå.

Enligt anmälan har någon har under natten tagit sig in i restaurangen via ett fönster. Inne i lokalen har bland annat toalettstolen slagits sönder, vilket har inneburit vattenskada i lokalen och eventuellt i angränsande lokaler.

Polis på plats har genomfört en brottsplatsundersökning, förhör med grannar och det hela resulterar i en anmälan om skadegörelse.