Sista bandsläppet till House of Metal

Musik. Nu har de sista banden som ska spela på House of Metal i vår offentliggjorts.

De tre banden som nu presenteras är svensk/norska Nekrodelirium, samt de två svenska banden Tragederia och A Lethal Smile.

Nekrodelirium bildades i början av 2011 som ett sidoprojekt av Sandra Stensen och Erik Röjås. Debuten-MCDn ”Apocalypse” spelades in i april 2014 i Studio Soulless av Ola Lindgren från det legendariska dödsmetallbandet Grave.

Utlovar en benknäckande liveshow

Den Göteborgsbaserade dödskvintetten Tragederia har sina rötter i klassisk metal och har sedan sin nystart utvecklat sitt sound till något alldeles eget. De utlovar en benknäckande liveshow med visuella element och energi.

A Lethal Smile korsar gränserna för olika metallgenrer med sin unika blandning av death/nu- /alternative metal. Genom att experimentera och åsidosätta djent/core influenser, har bandet funnit sitt egna sätt att presentera sina hatiska och arga budskap.

Flera stora band spelar

Festivalen äger rum mellan den 3 och den 4 mars 2017 på Folkets Hus i Umeå. Ett urval av andra band som spelar under festivalens två kvällar är; Anthrax, Pain, Dark Tranquillity, Scar Symmetry, Vintersorg, Grave, Krisiun, Gloryhammer och Wolf.

Festivalen House of Metal har de senaste åren infört en åldergräns på 18 år. Under 18 år får endast tillträde i målsmans sällskap. Personer under 13 år får tyvärr inte tillträde på grund av regler runt ljudnivåer.