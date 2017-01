Derbyt fick ställas in

Björklöven. Smålandsderbyt mellan Västervik och Oskarshamn fick ställas in på grund av för dålig is.

– Man hade ju inte kunnat förlåta sig om någon gjort sig illa, säger Oskarshamns tränare Fredrik Söderström till Sportbladet.

Hockeyfansen som intagit Plivit Trade Hallen till sista stol fick sig något av ett antiklimax. När klockan slog 19 och matchen skulle dra igång kom beskedet att matchen ställdes in.

– Det är problem med att isen inte fryser från kortsida till kortsida, ungefär en decimeter brett. Det är inte tillräckligt hårt för att spela på och spelarnas säkerhet går givetvis först, säger Christoffer Karlsson, som skulle dömt matchen, till C More enligt Sportbladet.

Till tidningen säger Fredrik Söderström att det rör sig om ett rör under betongplattan som är trasigt.

– Vi gjorde en bedömning redan innan värmning, då kunde man se att det var blött, när vi värmde bedömde båda lagen att det var för mjukt, säger Fredrik Söderström.

Västervik har enligt Västervikstidningen haft problem med ishallen en längre tid och hoppas nu att kommunen ska hjälpa laget.

– Ja, den här gången var klart värst. Så illa har det inte varit innan. Isen var som slush. Otroligt tråkigt att det ska komma i just en sån här speciell match även om det så klart hade varit tråkigt när än det hände. Det här är en väckarklocka för kommunen, det behövs verkligen en ny hall i Västervik, säger lagkaptenen i Västervik, Dan Pettersson till Västervikstidningen.

– Det är en skandal att det inträffar. Vi har inte de yttre förutsättningarna att spela på den här nivån. Det här är riktigt pinsamt, sade Västerviks Lars Jörbrink till lokaltidningen.

Hur problemet ska lösas är ännu oklart. Björklöven möter Västervik på bortaplan den 10 februari. Det återstår att se om isen är i nog gott skick då.

– Det är svårt att säga hur allvarligt felet. Därför är det svårt att säga hur det kommer påverka aktiviteterna i hallen, säger Fredrik Andersson på Bostadsbolaget är ytterst ansvarig för Plivit Trade-Hallen.