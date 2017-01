Hela Alliansen kritiserar sextimmarsförsök

Skellefteå. Hela den borgerliga oppositionen i landstinget är kritiska till försöket med sex timmars arbetsdag vid städverksamheten på Skellefteå lasarett.

I en interpellation till nästa landstingsfullmäktige den 21 februari undrar de fyra gruppledarna varför just städverksamheten valts ut och inte någon verksamhet som bedriver direkt vårdverksamhet.

Alliansen vill också veta om fler verksamheter kommer att omfattas av försök med arbetstidsförkortning och vad den totala totala merkostnaden för försöket blir.

”Att införa experimentet i hela landstingets verksamhet skulle kosta runt 1,1 miljarder. Det är betydligt mer än vad det idag kostar att bedriva all barn- och ungdomsvård, röntgen, cancervård, hjärtsjukvård, all provtagningsverksamhet samt neurosjukvård under ett år,” skriver Alliansen i ett pressmeddelande.