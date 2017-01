Flest influensafall i norrlandslänen

Nyheter. Norrlandslänen uppvisar flest influensafall per invånare.

Det är stora regionala skillnader i influensaspridningen. 918 fall av influensa anmäldes i Sverige under förra veckan. Det visar Folkhälsomyndighetens veckorapport som publicerades den 12 januari 2017 och redovisar influensaläget vecka 52 – 1 (26 december – 8 januari).

Hittills har influensa A(H3N2) dominerat under denna influensasäsong. Denna subtyp är sedan tidigare känd för att drabba äldre personer i större utsträckning och det reflekteras i åldersfördelningen bland influensa A-fallen. Två tredjedelar (65 procent) av alla laboratorieverifierade fall återfinns bland personer 65 år eller äldre. Bland åldersgruppen 65 år och äldre utgör personer 75-85 år 40 procent av fallen medan åldersgrupperna 65-75 år och 85-95 år utgör 30 procent vardera.

Drabbar äldre

Även sett till antalet fall per befolkningsmängd i respektive åldersgrupp är personer 65 år och äldre hårdast drabbade med en incidens på 152 fall per 100 000 invånare följt av barn 0-4 år samt personer 40-64 år med en incidens på 26 fall per 100 000 invånare. Förra säsongen dominerades av influensa A(H1N1)pdm09 och flest antal fall sågs då i åldersgruppen 40-64 år. Även i övriga Europa ses samma trend där influensa A(H3N2) drabbar äldre i större utsträckning.

Hittills under säsongen har 59 patienter rapporterats som intensivvårdade med influensa i hela landet. Sett till antalet fall hittills under säsongen är andelen patienter som intensivvårdats jämfört med samma tidpunkt under föregående säsong lägre. Den åldersgrupp med flest influensapatienter som behövt intensivvård är personer 65 år och äldre, vilket är förväntat under en säsong som domineras av A(H3N2), skriver Folkhälsomyndigheten i rapporten.

Flest fall i norr

Västernorrland, Västerbotten och Norrbotten var de län där flest fall, i förhållande till antalet invånare, rapporterades. Senaste veckan uppvisar Västerbotten 64 fall, av landets totala 918, vilket ger 24,12 fall per 100 000 invånare. För influensaperioden uppvisar länet 270 fall, av totalt 4 602 fall, vilket ger 101,75 fall per 100 000 invånare.