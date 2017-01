Antalet influensasjuka fortsätter öka.

Nyheter. Enligt de senaste prognoserna på Norrlands Universitetssjukhus kommer influensan att hålla i sig i alla fall några veckor till. Även influensapatienterna kommer att fortsätta öka i antal. Det säger Hälso- och sjukvårdsdirektör Ann-Christin Sundberg.

Antalet influensapatienter på Norrlands UNiversitetssjukhus är så stort att många patienter måste placeras ut på andra avdelningar på sjukhuset. Av allt att döma kommer antalet patienter fortsätta att öka under den närmaste tiden och influensan kommer med stor sannolikhet att vara i spel under i alla fall några veckor, enligt landstingets senaste prognoser.

– Det är fortfarande så att vi har en hög andel med influensan, den har inte börjat planat ut ännu, vi fick rapporter från smittskyddet och det ser ut som att fortsätter att öka, säger Ann-Christine Sundberg.

Satelitpatienter

Under tisdagseftermiddagen befann sig femton patienter på Norrlands Universitetssjukhus infektionsavdelning. Avdelningen rymmer som mest sjutton platser, men de två tomma platserna innebär inte att antalet influensasjuka skulle ha minskat. Ytterligare sju patienter är nämligen utplaserade på andra avdelningar på sjukhuset.

– Det är fullt på infektion, och det betyder att patienter kan hamna på andra avdelningar i stället, antingen i eget rum eller i en gemensam sal, säger Sjukhusets Hälso- och sjukvårdsdirektör.

De två platserna som står lediga just nu förklarar hon med att patienter troligtvis skrivits ut under dagen och att nya patienter inte hunnit komma in ännu.

Någon upprepning av julhelgernas inringning av semesterfirande sjuksköterskor verkar det däremot inte bli. När den ordinarie verksamheten är i gång som vanligt finns mer personal att tillgå.

– Vi har ju bättre förutsättningar nu än vi hade under julhelgerna eftersom vi har fått tillbaka personal från föräldraledighet, men det är också mer att göra nu eftersom vi har planerad verksamhet att sköta som vi inte hade då. Vi försöker att inte planera in allt för mycket den närmaste tiden däremot, säger Hälso och Sjukvårdsdirektören på Norrlands universitetssjukhus, Ann-Christin Sundberg.