Dramatisk minskning av laxyngel i Vindelälven

Nyheter. Antalet laxyngel fortsätter öka i tre av Västerbottens åtta laxälvar; i Åbyälven, Byskeälven och Lögdeälven. Men i Vindelälven har det skett en dramatisk minskning, rapporterar länsstyrelsen.

Myndigheten genomförde i höstas en elfiskeundersökning. Laxstammarna har under de senaste åren visat mycket god återhämtning från tidigare låga nivåer och förklaringen är framför allt förändrade fiskeregler i havet, men även fiskevårdsåtgärder och restaureringar i älvarna samt att yngeldödligheten i laxsjukdomen M74 varit låg under flera år.

Extremt lite yngel

Mot den positiva trenden går Vindelälven. Enligt länsstyrelsen har det varit exceptionellt få yngel under 2016. Under rekordåret 2014 beräknades tätheten av yngel till nästan 40 yngel per hundra kvadratmeter, och även 2015 var ett bra år. Men i fjol var tätheten bara 1 yngel per hundra kvadratmeter, det sämsta resultatet sedan 1996.

– Utvecklingen i Vindelälven är ytterst anmärkningsvärd. Prognosen för 2016 visade att det skulle bli ett dåligt år, men resultatet är långt sämre än vad prognoserna visade, säger Stefan Larsson, laxälvsförvaltare på Länsstyrelsen i Västerbotten.

Den kraftiga nedgången beror bland annat på att under 2015 var bara 725 av 7500 lekande laxar i Vindelälven honor, den lägsta siffran sedan 2004. Under 2013 var 5058 honor.

Det kan vara flera både naturliga och ”onaturliga” faktorer som samspelat på ett ogynnsamt sätt för laxen, och då särskilt för honorna.

– Det är märkligt att vi endast ser så oroväckande resultat i Vindelälven och inte i andra älvar. Flera av de tänkbara negativa faktorerna är sådana som borde visat sig även på andra håll, menar Johan Dannewitz och Stefan Palm, laxforskare på Institutionen för Akvatiska Resurser, SLU Aqua.

Fiskyngel i vattendrag räknas med elfiske. 2016 var ett högflödesår, vilket gör det svårare att elfiska. Det kan vara en anledning till det dåliga resultatet, men det är inte hela förklaringen. Andra högflödesår har resultaten varit betydligt bättre.

Eventuell ökning av M74

En annan orsak kan vara att vild lax drabbats av sjukdomen M74. I Vattenfalls fiskodling i Norrfors utanför Umeå mäter man M74-frekvensen hos den odlade laxen och i år uppgick den till 20 procent, vilket är högre än senaste årens nivåer på 5 procent.

– Tidigare år med utbrott av M74 har visat att den odlade och vilda laxen drabbas på liknande sätt, så det är möjligt att det finns en ökad frekvens av M74 även hos den vilda laxen, säger Åke Forssén, chef för fiskodlingen i Norrfors.

Enligt uppgifter som ännu inte bekräftats har laxen som kommit till Vindelälvens mynningsområde varit lika många som ett normalår men i sämre skick. Det kan ha inneburit att särskilt honorna inte klarat av att vandra förbi det svåra området nedströms Stornorrfors kraftverksdamm.

– Redan under ett försök 2014, då vi satte radiosändare på lax i Vindelälven, noterade vi att många laxar var i sämre skick än vad vi någonsin tidigare sett. Kanske har de då inte klarat den jobbiga starten på vandringen i Vindelälven, säger Kjell Leonardsson på Vilt, Fisk & Miljö, SLU i Umeå.

Inte i fara – än

Enligt länsstyrelsen ska det ändå inte vara någon fara för att laxbeståndet i Vindelälven slås ut. Årskullarnq överlappar varandra och många gånger kan det vara svårt att se de långsiktiga effekterna av dåligt år, då laxen återvänder från havet flera år senare efter att de kläckts i älven. Enstaka dåliga år är ingen fara.

– Vi får hålla alla tummar vi har för att 2016 var ett enskilt dåligt år, säger Stig Westberg som är verksamhetsledare för Fiskeområde Vindelälven.

Men experterna anser att händelseutvecklingen i Vindelälven är klart oroande och att laxens hälsostatus måste övervakas noga.