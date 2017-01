Skolan behöver ökat stöd – men även små kommuner

Att lönerna höjs för lärarna och andra grupper är inget fel. Det är tillvägagångssättet som är fel.

När regeringen går in och höjer lönen för lärarna slår man sönder hela lönestrukturen för kommunerna. 2 500 kronor mer per månad för en del lärare i tre år delar in lärarna i A- och B-lag.

En del kommuner har höjt alla behöriga lärare med 2 500 kronor för att motverka detta. Om tre år får kommunen överta ansvaret för den statliga höjningen eller ska lönerna sänkas med 2 500 kronor?

Tycker staten att vissa yrkesgrupper har för svag löneutveckling bör staten ta över skola vård omsorg.

Då kanske det blir samma standard i hela riket. Allt stöd till privatskolor tas bort. Vill man ha sina barn i privatskola ska man betala det själv.

Dagens skolsystem segregerar barnen och i slutändan samhället. Privatskolorna kan välja elever.

Kommunala skolor åker inte gräddfil och kan välja bort elever, som kräver extra resurser. Den välkomnar alla barn.

Det är inte bara nysvenskarna som ska integreras, det gäller alla. Går man i en statlig skola får man träffa barn från alla samhällsklasser och lära sig att alla är viktiga för ett fungerande samhälle.

Barn ska ha samma möjligheter oavsett samhällsklass eller bakgrund.

Det går inte att genom en skolpeng per elev standardisera en skolkostnad. Det ska styras av elevens behov. Det är barnens rättighet.

Den statliga skolan har utbildat många världsledande företagare, så något fel på kvaliteten är det inte, om man får resurser efter behovet. Då får alla barn en bra utbildning.

Små kommuner måste få betydligt mera pengar. Vi har inga stordriftsfördelar. Gör kommunerna gemensamma inköp, slår det tillbaka på de lokala leverantörerna och bygden försvagas ytterligare.

Vi måste få en större del av vinsten på de råvaror, som hämtas i kommunerna. Fastighetsskatt på kraftverken i vår kommun eller öre per producerad kilowatt? Om inte är det dags att förstatliga skola, vård och omsorg.

Egon Persson

Åselepartiet