Umeå Airport sätter nytt rekord för passagerare

Umeå Airport satte nytt passagerarrekord under 2016. Det nya rekordet är 1 059194 resenärer, vilket är en ökning med 1 procent sedan 2015.

– Vi är väldigt stolta på Umeå Airport att vi åter slog nytt resenärsrekord, säger flygpaltscheg Bengt Olov Lindgren,

Han framhåller att flyget betyder mycket för regionen.

– Möjligheten att smidigt kunna resa stärker hela näringslivet samtidigt som det är viktigt med en bra tillgänglighet både till resten av landet och vidare ut i världen för våra privatresenärer, säger Bengt-Ove Lindgren.

Flygresandet i Sverige fortsätter att öka kraftigt. Resandet till och från Swedavias samtliga tio flygplatser i landet ökade under förra året med 5 procent. Totalt reste 39 512 000 resenärer till och från Swedavias flygplatser under 2016. Utrikesresandet ökade mest med 6 procent medan inrikesresandet totalt i landet ökade med 3 procent.

Det är väldigt roligt att vi ser att resandet fortsätter att öka.

För Umeå Airports del ökade resandet totalt med 1 procent från 1 047574 under 2015 till 1 059194 under 2016. När det gäller inrikestrafiken så ökade siffran med 3 procent till 999 183.

– Det är väldigt roligt att vi ser att resandet fortsätter att öka. Vi vet att vi är viktiga för hela vår region och det här stärker oss i viljan att öka kapaciteten ytterligare säger Bengt-Ove Lindgren, flygplatschef för Umeå Airport.

Nya rekord

För sju av tio av Swedavias totalt flygplatser blev det nya passagerarrekord under helåret 2016. Stockholm Arlanda Airport slog nytt rekord med 7 procent till 24 702 000 resenärer (jämfört med 23 153 000 resenärer under 2015), Göteborg Landvetter Airport satte nytt rekord med 3 procent och gick från 6 162 000 resenärer år 2015 till 6 375 000 resenärer under 2016. Bromma Stockholm Airport passerade den magiska gränsen 2,5 miljoner resenärer och ökade med 1 procent till 2 505 000 resenärer.

Övriga rekordflygplatser är:

Luleå Airport +2 procent till 1 197 000 resenärer

Malmö Airport +2 procent till 2 219 000 resenärer

Åre Östersund Airport +7 procent till 495 700 resenärer

Även Visby Airport satte nytt passagerrekord i ”modern tid” med +7 till 463 500 vilket är den högsta siffran sedan 1990. Ronneby Airport ökade också med +7 procent till 231 600, den högsta siffran sedan år 2000.