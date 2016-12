Ytterligare en bokning till Umeå Open

Kultur & Nöje. Ytterligare ett band är klart för Umeå Open i vår. Peter Bjorn and John.

– Vi avrundar 2016 med en smäll, och välkomnar inga mindre än Peter Bjorn and John till festivalen, skriver arrangören.

Så här beskriver de artisterna:

”Peter Bjorn and John är sammansvetsningen av tre av musiksveriges skickligaste låtskrivare och musiker. Less is not more, vilket också märks på deras oändliga låtskatt. Vi har alla kommit på oss själva med att vissla på deras monsterhit Young Folks. När de inte skriver låtar till sig själva så lånar de ut sina talanger till en rad olika imponerande artister, såsom Lykke Li, Franz Ferdinand och Wild Nothing.

Trion har inte mindre än sex stycken fullängdare i ryggen. Senaste plattan Breakin’ Point kom i våras, och andas exakt all bra popmusik som kom på 1970-talet. Den är uppföljaren till kritikerhyllade albumet Gimme Some, och innehåller bland annat den hamrande, dansanta Dominos”.

För gemene man känns gruppen bäst igen genom hiten ”Young Folks”.

Övriga i lineupen är: Säkert!, Amanda Bergman, Little Jinder, Erik Lundin, Solen, Sara Parkman, Matriarkatet, Zacke och Nightmen.

Umeå Open är 30 mars – 1 april 2017.

Se musikvideo till låten ”Dominos” nedan.