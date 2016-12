SMHI: Klass 1-varning i hela länet – Hemavan högst byvind

Nyheter. Sista dagen på 2016 inleds med busväder och SMHI går nu ut med klass 1-varningar för hela Västerbottens län. I Hemavan uppmättes också nu på morgonen högst byvind i Sverige. Vinden ska dock mojna under dagen, enligt SMHI.

I Södra Lapplandsfjällen i Västerbottens län har SMHI utfärdat en klass 1-varning. Man varnar för mycket hård vind med nederbörd. I inlandet och kustlandet gäller varningen mycket hårda vindbyar.

Vid kusten och Norra Kvarken är det också utfärdat en klass 1-varning för kuling. Norrut längs kusten i länet varnas det också för högt vattenstånd.

Högst byvind i Hemavan

”Ett djupt lågtryck väster om Lofoten ger blåsigt väder med vindvarningar både i fjällen och till havs. Den sydvästliga vinden medför även att vattenståndet i Bottenviken är högt”, skriver SMHI.

I Hemavan – Giertovarto uppmättes nu på morgonen högst byvind i Sverige just nu med 33,2 meter per sekund. Gielas i Vilhelmina har den fjärde högsta byvinden för dagen med 22,9 meter per sekund.

Enligt SMHI kommer den hårda vinden i länet att avta under dagen och det ska ha mojnat ordentligt fram emot 22-tiden både i inlandet och vid kusten.