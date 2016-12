Nya bostäder klara på Böleäng efter rivningen

Antal lägenheter: Totalt 180 st fördelade i 9 hus varav 6 st trevåningshus och 3 st fyravåningshus

Lägenhetsstorlekar: 60 vardera ettor, tvåor och treor.

Material: Stomme, bjälklag och innerväggar består av betong för hög brandsäkerhet och låga bullernivåer. Kakel och klinker i badrummen, eklamell i alla rum, delvis klinker i hall och utmed köksbänk. Tvättutrustning i badrum med avlastningsbänk och överskåp samt diskmaskin i tvåor och treor.

Hyra: 4750–5500 kr per månad för en etta, 7850 kr per månad för en tvåa och 9050 kr per månad för en trea.