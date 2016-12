Henrik Lång: Ett mörkt år i många avseenden

Varje dag fram till och med nyårsafton summerar Folkbladets Kultur- och nöjesskribenter 2016 viktigaste händelser. Här är det Henrik Lång som har ordet.

”A Tribe Called Quest – We got it from here… Thank you 4 your service”

En snudd på lysande albumåterkomst, efter arton långa år, för en grupp som lyckats med konststycket att samtidigt bevara och förfina sitt uttryck.

Q-Tip, Jarobi White, Ali Shaheed Muhammad och Phife Dawg glänser i sitt återupptagna men aldrig nostalgiskt färgade samarbete, och trots att det har getts ut många utmärkta hiphopskivor under den senaste tiden är det veterankollektivet A Tribe Called Quest som föräras hederstiteln bäst i klassen.

”Rectify”

Den fjärde och sista säsongen av Rectify är en i högsta grad värdig avslutning: jag är rentav beredd att påstå att det markerar den slutliga bekräftelsen på denna svåretiketterade tv-series storhet.

Det långsamma berättartempot, den melankoliska grundtonen och Aden Youngs strålande insats i huvudrollen fullbordar ett ödesmättat och sorgset drama som i sammanlagt 30 avsnitt behandlat frågor om straff, skuld och kollektiva fördömanden utan att någonsin bli pompöst.

”Arrival”

Denis Villeneuves tänkvärda, visuellt anslående science fiction-film bygger på känslor och stämning i lika hög grad som rationalitet och lösande av gåtor.

Den jämna fördelningen mellan hjärta och hjärna är en klar tillgång: den laddade atmosfären inympas i snart sagt varje scen och de existentiella spörsmålen levandegörs i en rad fina rollprestationer, bland vilka Amy Adams är den främsta. Detta är sannerligen en film att återvända till och resonera omkring.

Leonard Cohen – ”You want it darker”

Det har varit ett mörkt år på jorden, i alldeles för många avseenden. Så även på populärmusikens område: storheter som Prince, David Bowie, Merle Haggard, Guy Clark, Freddie Wadling och Olle Ljungström gick bort, och det gjorde till sist – efter ett långt och innehållsrikt liv – också Leonard Cohen.

Hans sista album var dock ett styrkebesked, hur paradoxalt det än kan låta. Och titelspåret är ett enastående farväl: intimt, skrämmande och inlevelsefullt framfört, samt – i all dess svärta – märkvärdigt trösterikt.

Caterina Pascal Söderbaum – ”Den skeva platsen”

Den postumt utgivna dokumentära romanen ”Den skeva platsen” vibrerar av snillrikt ordnade detaljer, en oklanderlig språkhantering och ett drabbande skärskådande av hur skuld, smärta och kärlek kan forma människors liv. Jag hade lika gärna kunnat lyfta fram Lars Noréns likaledes lysande ”En dramatikers dagbok 20132015”, men Caterina Pascal Söderbaums egenartade prosa och på bästa vis ambitiösa framställning berör verkligen på djupet.