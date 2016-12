Då smälter snön i Västerbotten

Nyheter. Det nya året inleds med en köldknäpp, men innan dess kommer mycket snö att smälta bort. 2016 avslutas nämligen med en värmebölja.

Temperaturen kommer att stiga till sju plusgrader längs kusten i länet på fredagen. Umeå, Robertsfors och Skellefteå kommer att ha slaskväder under nyårshelgen. På lördag sjunker temperaturen, men ligger fortfarande över nollstrecket.

Även inlandet drabbas av vintervärmeböljan. Plusgraderna fortsätter in i fjällvärlden. På fredag blir det nollgradigt i Tärnaby och plusgrader i Storuman och Vilhelmina. I Dorotea ska det regna dagen innan nyårsafton. I inlandet blir det minusgrader igen under nyårshelgen, men knappt under fryspunkten.

Kylan kryper in igen med det nya året. Under veckan som följer sjunker temperaturen till minus tio grader i länet.