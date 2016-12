Medvetenhet om kvinnovåld ökar

Nyheter. Den nationella stödtelefonen Kvinnofridslinjen ser att fler vet var de ska vända sig när de utsätts för våld eller övergrepp.

– Fler känner till problematiken och vet vad man ska göra både vid arbetsplatser generellt och inom vården, säger Åsa Witkowski verksamhetschef för Kvinnofridslinjen.

Under 2015 tog Kvinnofridslinjen emot mer än 31 500 samtal, och den siffran ser ut att hålla sig även i år.

– Vi tycks ha nått en stabil nivå nu. Det rör sig om mellan 80 och 90 mottagna samtal per dygn. Vissa veckor överstiger antalet samtal 100 stycken per dygn, säger Åsa Witkowski.

Det är viktigt att omgivningen både reagerar och agerar. – Åsa Witkowski

Hänvisas från vården

En tydlig tendens som hon ser är att fler kvinnor vet var de kan vända sig om de utsätts för våld, hot eller sexuella övergrepp. Nationellt centrum för kvinnofrid lyfter särskilt fram att många av kvinnorna säger att de fått kännedom om telefonlinjen via hälso- och sjukvårdsinrättningar.

– Det är viktigt att omgivningen både reagerar och agerar när man kommer i kontakt med kvinnor som utsätts för våld i nära relationer. Vi ser nu att medvetenheten har ökat. Fler känner till problematiken och vet vad man ska göra både vid arbetsplatser generellt och inom vården.

Inte uppehåll på helger

Samtalen till Kvinnofridslinjen handlar både om psykiskt, fysiskt och sexuellt våld och det är nästan lika många som ringer under storhelgerna som på vardagarna.



– Våldet pågår hela tiden, det upphör inte för att det blir jul eller nyår. Därför är det också så viktigt att Kvinnofridslinjen alltid har öppet och att det alltid går att nå oss, säger Åsa Witkowski.