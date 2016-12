Skellefteå. En person på Sörböle i Skellefteå har anmält till polisen att någon rotat igenom lägenheten.

Polisen har fått in en anmälan om skadegörelse. Det är en person på Sörböle i Skellefteå som har ringt in och anmält att någon eller några personer har varit inne i hans lägenhet under natten.

Själv sov lägenhetsinnehavaren på annan plats. Men när han kom hem hade någon rotat igenom lägenheten och förstört saker.