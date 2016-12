George Michaels tio bästa låtar

Kultur & Nöje. 2016 sörjer ännu en hyllad artist. Här är George Michaels tio mest framgångsrika låtar.

George Michael var en framgångsrik soloartist och beskrivs som en av de största musikikonerna på 80-talet, men var även sångare i de hyllade banden Wham! och Band Aid.

Första gången George Michael slog sig in på den amerikanska Billboardlistan var 1983, med Wham!:s ”Young guns”. Under sin karriär kom han att ha 21 låtar på Billboards topp tio-lista. Här är George Michaels mest framgångsrika låtar, enligt Billboardlistan.

1. Faith – George Michael. Plats 1 i fyra veckor

2. Careless Whisper – Wham! Plats 1 i tre veckor, februari 1985

3. One More Try – George Michael. Plats 1 i tre veckor, maj 1988

4. Wake Me Up Before You Go-Go – Wham! Plats 1 i tre veckor, november 1984



5. Everything She Wants – Wham! Plats 1 i två veckor, maj 1985

6. Father Figure – George Michael. Plats 1 i två veckor, februari 1988

7. I Knew You Were Waiting (For Me) – Aretha Franklin & George Michael. Plats 1 i två veckor, april 1987

8. Monkey – George Michael. Plats 1 i två veckor, augusti 1988



9. I Want Your Sex – George Michael. Plats 2, augusti 1987

10. Praying For Time – George Michael. Plats 1 i en vecka, oktober 1990