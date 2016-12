Polisen: ”En del vingliga färder”

Inlandet. En del trafikolyckor och larm om vingliga bilfärder. Så sammanfattar polisen läget i länet under julaftonen.

Med undantag för en del trafikolyckor så har julens första helgdag varit en lugnare historia för länets poliser. Under dagen har Folkbladet rapporterat om trafikolyckor i Byske och Nordmaling.

Även i Umeå skedde en trafikolycka på förmiddagen. På väg 364 vid Ersmark voltade en bil av vägen vid klockan 10.45. Inga personer skadades vid olyckan.

– Det har varit en del trafikolyckor och en del vingliga färder. Vi har flera som ringt in och tipsat om att bilar kört vingligt, men det har inte lett till några resultat, säger Sofie Odnäs, RLC-befäl vid polisen i Västerbotten.

Bråk och berusning

De rapporter som rör trafiken kom in främst under början och mitt på dagen. Framåt kvällskvisten har det varit lugnare på den fronten. Däremot har polisen åkt på en del larm om bråk i hemmet, där berusning varit en del i orsaken. Det är också den typ av larm som man räknar med under kvällen och natten.

– Nu börjar folk dricka glögg och bli berusade. Då kan det bli en del bråk, säger Odnäs.

Annars är det främst juldagen som brukar innebära hög arbetsbelastning för polisen.

– Då är det hemvändarkväll och då har vi händerna fulla.

För de som ska ge sig ut i trafiken igen efter avslutat julaftonsfirande under kvällen rekommenderas att ta det lugnt, då det fortfarande är mycket halt på vägarna.