Nyheter. SMHI går ut med en klass 1 varning för Västerbottens kustland och inland.

Varningen gäller det snöfall som nu under julaftonsmorgonen drar in över länet. SMHI varnar för att det kan komma fem till tio centimeter snö under dagen. I samband med snöfallet varnar de även för halka.

I Norra Kvarken har SMHI även utfärdat en klass 1 varning för kuling. SMHI varnar för vindar upp till 15 meter i sekunden.