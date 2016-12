Öppet för inbrottstjuvar i juletid

Nyheter. Många reser i väg för att fira jul med familj och vänner, och då riskerar det att bli öppet mål för inbrottstjuvar. Varannan svensk kommer att lämna hemmet tomt på julafton, enligt försäkringsbolaget If.

Antalet anmälda inbrott under december månad ligger högt över genomsnittsmånaden, enligt statistik från Brottsförebyggande rådet. I en ny undersökning från försäkringsbolaget If svarade varannan person att de kommer lämna hemmet tomt på julafton. Ungefär fyra av tio tänker fira jul hemma hos släktingar, och några procent uppgav att de har planer att åka utomlands eller till en stuga.

– Tyvärr vet vi att inbrottstjuvar jobbar som intensivast då vi andra är lediga, just för att många åker iväg. Därför är det extra viktigt att hjälpas åt att hålla koll på våra hem under storhelger som jul, säger Caroline Uliana, informationschef på If.

”Grannsamverkan fungerar”

Av de svarande i If:s undersökning har en dryg tredjedel någon som tittar till deras hus – oftast en granne, familjemedlem eller annan släkting. En av tio litar till hemlarmet, men över hälften tycker inte att behövs någon tillsyn alls.

– Tjuvar vill helst slå till mot hem som ser tomma ut i områden där ingen verkar hålla utkik. Det är därför grannsamverkan fungerar – bara genom några enkla åtgärder går det att visa att man tillsammans har koll på området. Det skrämmer bort många tjuvar, säger Caroline Uliana.