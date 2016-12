Nattågen till Norrland blir kvar

Nyheter. Nattågen till och från Norrland blir kvar fram till år 2020, meddelar Trafikverket.

– Vi är nöjda med samarbetet med regionala aktörer och SJ, som har resulterat i en positiv resandeutveckling, säger Anna Fällbom, chef Transportsystem och utredningar på Trafikverket, i ett pressmeddelande.

Beslutet omfattar en fortsättning av nuvarande upplägg med två nattåg per dygn i vardera riktningen mellan Stockholm och övre Norrland. Nuvarande avtal, som sträcker sig mellan 2013-2018, förlängs till och med december 2020. Inför förlängningen ska ett nytt avtal ingås med SJ.

– Med dagens beslut får nattågstrafiken god kontinuitet och vi får möjlighet att följa utvecklingen ytterligare inför framtiden, säger Anna Fällbom.

Har varit omdiskuterad

Nattågens framtid har varit omdiskuterad i olika omgångar, nu senast under hösten. Ett antal remissinstanser som fick möjlighet att yttra sig var tämligen ense:

Två nattåg per dygn är ett måste.

– Vi pratar mycket om att ha en hållbar besöksnäring, och tåget är ett hållbart transportslag. Vi ser tågtrafiken som ett viktigt sätt att resa för våra besökare, sa Annika Sandström, regionturismchef i Västerbotten när Folkbladet senast skrev om nattågens framtid.

Erica Mattsson, vd för Swedish Lapland Visitors Board, välkomnar Trafikverkets besked.

– Vi har arbetat intensivt med att påtala behovet av två nattåg tillsammans med Svenska Turistföreningen och resten av Marknadsgruppen för nattåg, säger hon i ett pressmeddelande.

Har arbetat intensivt

Erica Mattsson konstaterar att goda kommunikationer till och från norra Sverige är en förutsättning för att fortsätta utveckla både besöksnäring och vardagsliv i Norrbotten och Västerbotten.

– Därför är dagens besked från Trafikverket mycket glädjande, säger hon.

– Det här är en bra och en viktig nationell signal om vår växande närings betydelse. Dialog med Trafikverket har varit god och vi upplever att de tagit hänsyn till de argument vi framfört säger Magnus Ling, vd för Svenska Turistföreningen.

Inför upphandlingen av nuvarande avtal initierade Trafikverket en samverkansgrupp med regionala aktörer. Syftet var att utveckla trafiken och verka för att resandet med tågen ökar. Efter en nedgång under 2013 och 2014 har resandet ökat under 2015 och 2016. 2016 uppgick antalet resande till 490 000 per år, vilket är den högsta nivån sedan 2010.