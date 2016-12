”Mount Everest är världens högsta spegel”

I förra veckan gjorde jag en mindre operation i Lycksele (tack alla fantastiskt duktiga kirurger, läkare, undersköterskor och sjuksköterskor där). Sedan dess har jag inte kunnat göra mycket annat än att kolla på TV och äta smärtstillande tabletter.

Då såg den sista delen av en serie som handlade om en expedition nyligen för att nå toppen av Mount Everest. Det var rika män. Ja, det var mest män. Och ja, att köpa en plats i en sådan expedition kostar upp till en miljon kronor.

Kanske är Mount Everest inte bara världens högsta berg utan också världens högsta spegel mot vår samtid.

Men sanningen är ingen av dessa klarat sig upp och ner för toppen om de inte var för lokala sherpas som kan berget, som placerat ut rep och tält och som bär syrgastuberna. När dessa rika män blir trötta och vill ge upp på hög höjd (vilket skulle resultera i att de dog) tvingar dessa sherpas dem att fortsätta.

De flesta som försöker lyckas inte nå toppen och de som lyckas blir inte ens särskilt unika, det är ju många hundra som varit uppe på Mount Everest. Därför hittas det hela tiden på konstigare och farligare sätt att ta sig upp.

Och de som lyckas komma upp och ner får ofta allvarliga förfrysningsskador. Fingrar och tår som måste amputeras.

I denna jakt på prestige är det många som dör. Över 200 döda kroppar finns på Mount Everest som allt mer liknar en massgrav. Varje år dör klättrare på berget. Vissa av liken tycks fungera som riktmärken för klättrarna, för att veta hur långt man har kvar till toppen.

Vissa blir så förblindade av sitt mål att de glömmer bort sina medmänniskor. 2006 besteg Mark Inglis Mount Everest som första person med två amputerade ben. Samma dag passerade han och 40 andra klättrare David Sharp på väldigt hög höjd.

Vissa stannade och såg att han levde och andades men valde att lägga sin energi på att försöka nå toppen i stället för att försöka rädda honom. Först när de passerade honom också på vägen ner anropade de i radion.

När Inglis kom hem till Nya Zeeland tvingades han amputera 3 cm av båda sina benstumpar och flera fingrar. Men han hyllades som hjälte. När det kom fram att de passerat David Sharp blev situationen en annan. Speciellt när Edmund Hillary, som tillsammans med Tenzing Norgay var först att nå toppen, gick ut och kritiserade Inglis.

”All I can say is that in our expedition there was never any likelihood whatsoever if one member of the party was incapacitated that we would just leave him to die” – Edmund Hillary.

Mount Everest är samma berg. Det som har förändrats är att också detta har blivit en marknad. I princip vem som helst som har pengar, oavsett fysisk status och erfarenhet av klättring, kan köpa sig en plats i en expedition för att nå toppen. Och sedan göra pengar som inspirationsföreläsare.

Och är du inte fullt så rik finns budgetalternativ med mindre syrgastuber och utan radio, ett sådant valde David Sharp.

