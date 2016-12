Hur många kvinnor i Norrland har fallit på att arbeta inom kommunernas offentliga sektor med erbjudande av 75 procent tjänster och sen inser vid pensionen att de under lång tid har mer eller mindre blivit lurade?

Hur många har jobbat under 60–70-talet som vikarie under flera år där kommunen ej behövde betala in pensionspengar för dessa?

Inte undra på att det finns så många fattigpensionärer. Det har skett i socialdemokratiska styrda kommuner och även i andra kommuner.

Evy Lindström