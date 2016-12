Kraftig ökning av bostadsbränder i december

Nyheter. Det finns all anledning att påminna om riskerna med levande ljus. December är en svart månad vad gäller bostadsbränder – SOS-larmen ökar med 44 procent under julmånaden.

Fakta Län Genomsnittlig ökning för december*

Blekinge 32%

Dalarna 18%

Gotland -36%

Gävleborg 71%

Halland 33%

Jämtland 55%

Jönköping 55%

Kalmar 43%

Kronoberg 61%

Norrbotten 25%

Skåne 60%

Stockholm 42%

Södermanland 60%

Uppsala 47%

Värmland 71%

Västerbotten 24%

Västernorrland 42%

Västmanland 19%

Västra Götaland 44%

Örebro 32%

Östergötland 27%

Genomsnitt 44% *Siffran anger hur den procentuella skillnaden ser ut mellan antalet inkomna 112-samtal som har kategoriserats som brand i bostad i december jämfört med genomsnittet för februari till november. Statistiken baseras på åren 2010-2015.

Västerbottens län är något bättre än rikssnittet, men ökning ligger ändå på 24 procent.

Ökningen ligger kvar en bit in i januari med 18 procent fler larm än genomsnittet under resten av årets månader.

Det totala antalet 112-samtal om bostadsbränder är redan nu uppe över 6000 under 2016, vilket är fler än under hela förra året. Under jul- och nyårshelgerna väntas ytterligare uppåt 300 larm komma in till SOS Alarm.

– Se till att ha minst en fungerande brandvarnare i hemmet, gärna flera. Särskilt viktigt är det på natten, då det ofta är brandvarnaren som är det avgörande faktorn om hjälpen kan larmas i tid, säger Helena Söderblom, presschef vid SOS Alarm i ett pressmeddelande.

– Om du upptäcker en brand: försök att släcka, varna andra och sätt dig sedan i säkerhet och ring 112. Det kan rädda liv, säger Helena Söderblom.