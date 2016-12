Längdskidor. Charlotte Kallas väg tillbaka till de stora tävlingarna är utstakad. Den går via Saxnäs.

I en öppenhjärtlig intervju berättar hon vad hon sa till sin tränare Magnus Ingesson efter målgång i Ruka. Vi får veta att hon fått öva på tålamodet och hur hon plötsligt krympte en centimeter.

Hon berättar även att hon blivit bättre på att ställa sig frågan: Varför åker jag skidor?

Vi får också en inblick i hennes träningsprogram och långsiktiga mål som stärcker sig ända till Sydkorea.

På lördag väntar veckans tuffaste pass.

På söndag är det tre veckor sedan Charlotte Kalla drabbades av förmaksflimmer under världscuppremiären i finska Ruka.

Hela skidvärlden stod frågande och undrade vad som hade hänt? Kalla själv var mer frustrerad än rädd och hon ville tävla så fort som möjligt igen.

– Direkt efter jag kommit i mål så sa jag till Magnus. Då åker jag Lillehammer till helgen, va? Jag ville pået igen och snabbt få en ny chans.

Han svarade. Nja, jag tror du kommer att behöva åka till Stockholm och undersöka dig ordentligt. Du kan redan nu stryka Lillehammer.

Först sex dagar efter tävlingen fattade hon själv på allvar vad hon råkat ut. Det var när kroppen inte svarade på intervallträning på ett sätt som hon hoppats på.

Det är inte enbart förmaksflimret som bromsat säsongen för Kalla. Hon har drabbats av mer än så och det är en ny situation. Tidigare har hon varit van atgt det för det mesta gått spikrakt.

I juli råkade hon ut för en överbelastningsskada i bröstryggen och har även haft en period med feber.

– Det har inneburit att jag har fått öva på tålamodet sedan i juli. Det känns som jag kunde hantera förmaksflimret på ett bättre sätt till följd av det.

Återhämtningen har gått bättre och snabbare än vad hon vågat hoppas på. På tisdagen en dryg vecka efter Ruka, körde hon sitt andra fartpass efter förmaksflimret.

Det kändes bra och då bestämdes det att hon skulle tävla i Skandinaviska Cupen i Lillehammer som kördes förra helgen. Då vann hon två lopp på lika många dagar.

– Om jag inte känt mig redo att tävla i Lillehammer skulle jag ha tävlat i Boden nu i helgen.

Istället är det träning som gäller. Snart är sex träningsdagar i Saxnäs avklarade tillsammans med tränaren Ingesson.

– Eftersom det inte finns bra med snö i Sundsvall där jag bor så kände jag att jag behövde åka i väg.

Valet föll på Saxnäs. Där har hon varit tidigare och trivs bra med det som bjuds. Terrängen, spåren, boendet, maten med mera är precis som hon vill ha det.

Dessutom är det ski in-ski out från Saxnäsgården som är hennes bas. Utanför dörren tar hon på sig skidorna och åker ett par kilometer över sjön till spårsystemet.

– Jag är så himla glad att de kunde ta emot oss här och det som erbjuds är verkligen toppen. Även fast man har förutsättningar med snö och så gäller det att man tar tillvara på det. Fina förhållanden kommer inte gratis.

Det finns många spår att välja på i Saxnäs. De innehåller visserligen inte de tuffa stigningarna som Kalla är van ute på världscupen, men är perfekta sett till den träning hon genomfört i veckan.

– Jag vill inte ha tuffa banor, som exempelvis Lillehammer erbjuder, att snurra på. Det blir alldeles för tufft om man ska genomföra många träningstimmar som den här veckan handlar om.

Hon har under en längre period inte fått träna som hon velat.

– Senaste månaden har det mest handlat om att återhämta mig från feber, och sedan komma i gång med lite träning inför världscuppremiären i Ruka och då kom förmaksflimret. Det har inte varit så mycket utvecklande träning utan mer underhållande, komma tillbaka och återhämta sig. Därför känns det perfekt att få vara här och göra en riktig träningsvecka med grundträning och back to basic. Det här behöver jag.

Sedan är det väldigt tacksamt att det är så milt väder. För det är inte alltid i december man kan räkna med det speciellt då man kommer närmare jul och nyår. Egentligen hade jag tänkt ha en träningsperiod då, men nu kommer det att bli tävling, Tour de ski, istället.

Sex träningsdagar hinner det bli i Saxnäs. Minst två pass om dagen, morgon och eftermiddag. Mellan träningspassen är det återhämtning som gäller och lite film.

-Vi tittar på teknikfilmer som vi spelar in under träningspassen.

Många av tävlingarna i världscupen körs på konstsnö, men det hindrar inte Kalla från att träna på natursnö i Saxnäs.

– Nog finns det en vinning i att vara på konstsnö, men samtidigt handlar det om att läsa terrängen. Bagarspåret som finns i här i Saxnäs är guld värt för att lära sig anpassa åkningen vid luriga förhållanden.

På torsdagsmorgonen genomförde hon ett tre timmar långt distanspass i snacktempo med några impulser (’’ryck’’).

På lördagen blir det betydligt tuffare.

– Då ska vi köra ett tuffare pass i slutet av Satsfjällsvägen som ingår i spårsystemet som finns här. 40 sekunder maximalt arbete uppför följt av 50 sekunders vila. Det upprepas tio gånger och jag kör totalt två set. Jag vill lära kroppen att jobba med mjölksyran. Det är sällan under tävlingssäsong det finns tillfälle att lägga in sådana pass. Då är tävlingarna de tuffa passen.

På söndagen lämnar Kalla Saxnäs för den här gången och hon gör det med en bra känsla.

– Det känns som att jag kan tillgodogöra mig träningen och jag känner mig ganska pigg i kroppen. Tävlingarna i Lillehammer förra helgen slet inte så mycket även fast det var tävlingspremiär och två tävlingar på lika många dagar och dessutom många mil i bil på min vilodag.

Hennes förhoppning är att alla träningstimmar i Saxnäs trycker ner formen lite så att hon kan’’ hämta hem det över jul’’ och känna att hon är redo för Tour de ski när det drar i gång på nyårsaftonen.

Direkt från Saxnäs åker Kalla till Piteå där hon under några dagar ska träffa sin styrketränare Stefan Thomson.

– På onsdag kör jag till Pajala och blir där och i Tärendö över jul. 29 december flyger vi till Touren.

Hon har ännu inte bestämt sig än om hon ska åka hela touren, men vet hur det ser ut tävlingsmässigt därefter. Då väntar världscup och mästerskap.

– Världscupen i Ulricehamn blir första tävlingen efter touren för mig. Det kanske inte är där jag kommer att vara i bäst slag eftersom jag behöver återhämta mig från touren och även få in lite träning. Även fast det är knappt två veckor från touren avslutas till tävlingarna Ulricehamn, så är det inte speciellt mycket tid att träna på.

Efter Ulricehamn väntar världscuptävlingar i Falun och därefter SM i Söderhamn.

– Sedan drar jag i väg med landslaget på läger i Italien på läger inför VM. Jag har varit där inför alla mästerskap förutom Vancover 2010. Sista tävlingarna innan VM drar i gång är världscup i Otepää.

Säsongen stora mål är VM i Lathis.

– Jag hoppas åka fort på skiathlon, tio kilometer, stafett och tremilen.

Sprinten och sprintstafetten hoppar hon över.

Ett av hennes mål lite längre bort är OS i PyeongChang 2018.

– Det finns med i tankarna, men inte för ofta. Jag försöker fokusera på det jag kan påverka idag.

På sin resa mot OS och mer närliggande tävlingar har Kalla ett stort stöd från såväl andra åkare i världseliten som de som följer skidsporten från TV-soffan. Hon är folkkär. Det har hon på nytt fått bevis för efter förmaksflimret.

– Många har hört av sig med brev eller på olika sätt och vill att jag ska tänka på hälsan, men också visat sin stöttning och tron på att jag kommer igen. Det är svårt att greppa vilket engagemang det finns. Jag blir stolt och det gör mig glad att det finns så många som unnar mig framgång.

Den förväntan som finns på att hon ska lyckas bra kan skapa en press, men hon säger att hon har hon har blivit bättre på att ställa sig frågan varför hon håller på att åka skidor? Det är inte för att leva upp till andras förväntningar.

– Jag vill utvecklas och se var gränsen går. Hur bra jag kan bli som skidåkare? Det finns så många bitar jag kan bli ännu bättre på. Det är också häftigt med kortsiktiga och långsiktiga mål och känslan att vara i form. Det är superhäftigt.

En ny regel som införts i skidsporten till den här säsongen är att längden på stavarna får vara maximalt 0,83 procent av åkarens längd. För Kalla har det inte inneburit att hon behövt korta sin stavar, men inför tävlingen i Ruka ville de som kontrollmätte åkarna göra Kalla en centimeter kortare än hon är.

-När de mätte mig första gången var jag 1,61 meter, Jag vet att jag är 1,62 meter och har varit det länge. Morgonen därpå gick jag tillbaka och mätte jag om mig. Då blev det rätt.