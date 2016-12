Patient avled efter fall – landstinget anmäler

Nyheter. En patient ramlade på sjukhuset och avled senare i sviterna av en hjärnblödning. Nu anmäler landstinget händelsen.

Patienten hade en cancersjukdom men kom in till sjukhuset med en oklar infektion. Där gjordes ingen strukturerad bedömning av fallrisken, varken när personen lades in eller senare under vårdtiden.

Patienten ådrog sig en hjärnblödning efter fallet och opererades men avled senare.

Landstinget har utrett fallet och tagit fram åtgärder för att minska risken för upprepning. Därefter har ärendet anmälts till Inspektionen för vård och omsorg för granskning enligt lex Maria.