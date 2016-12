Så många badgäster har Navet haft

Så här många badgäster har Navet haft sedan öppningen den 20 augusti fram till november månads utgång.

Augusti: 7 949 badgäster.

September: 28 244 badgäster.

Oktober: 24 617 badgäster.

November: 25 075 badgäster.

Totalt: 85 885 badgäster.

(Statistiken är uppdelade i tre kategorier i enlighet med statistiken för den gamla simhallen: I kategorin ”bad/träning” ingår alla som har betalat in sig som ”vanligt”, all motionssimning och vattenträning samt den kommunala simskolan. I kategorin ”förening” ingår Isbjörnarna (undervattensrugby), Stöcke Triathlon, Umeå SS, Handikapp IS, Iksu-simmarna och Umeå SS:s simskola. I kategorin ”skola” ingår alla skolelever som besöker Navet på skoltid, inklusive dagcenter.)