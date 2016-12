Fjärdeplats för Jonna Sundling

Längdskidor. Jonna Sundling fortsatte imponera i finalheaten i världscupsprinten i Davos och pressade på bra i finalen, men Linn Sömskar hade aldrig någon chans i sin.

Linn Sömskar åkte i den första kvartsfinalen, men var aldrig riktigt med och låg sist i stort sett hela tiden. Efter ett varv blev det en lucka ner till Umeååkaren och Slovenskan Eva Urevc.

Jonna Sundling åkte i den tredje kvartsfinalen och gjorde det riktigt bra. hon fick en ganska dålig position upp mot första backen då hon föll från tredje till femteplats. Hon åkte dessutom ut lite i den svåra kurvan vid varvningen, men hämtade upp det genom en riktigt fin raksträcka där hon kämpade sig förbi Katja Visnar. Upp i backen tog hon sig förbi tyskan Hanna Kolb och låg tvåa bakom Ingvild Flugstad Östberg, som hade fått en lucka, i nedförsbacken ner mot upploppet. I kurvan tappade hon lite fart och in på upploppet låg hon sida vid sida med Hanna Kolb. Hon knäckte dock tyskan på upploppet och tog sig vidare till semifinal.

Utöver Sundling gick Hanna Falk vidare till semifinal från Sverige.

Teodor Peterson, som har inlett säsongen strålande med en fjärdeplats och en tredjeplats, fortsatte imponera i sin kvartsfinal.

Han åkte smart hela loppet. Fram mot första backen kämpade han mot Norsken Paal Golberg om att få Petukhovs rygg något som Teodor Peterson fick. Han höll ryggen hela varvet, men Golberg gjorde en fin raksträcka och tryckte sig in mellan Peterson och Petokhov innan backen. I sista nedförsbacken ned mot upploppet låg Peterson trea, men han gjorde en fin sväng och fick med sig bra fart och tog sig lätt vidare till semifinal.

– Vilken fin säsongsöppning han har haft. Han åker kvalen bra, han åker heaten på ett bra sätt och har varit på final i de två världscupsprinterna vi sett och han ser jättebra ut nu också, säger SVT:s expert Anders Blomqvist i sändningen.

Utöver Teodor Peterson gick ingen svensk vidare till semifinal. Marcus Hellner gjorde dock en dålig målgång och var bara 12 hundradelar från att ta andraplatsen i sitt heat och ser mer lovande ut än på länge.

Hanna Falk inledde semifinalerna fint genom att ta sig vidare till final. I den andra semifinalen väntade Jonna Sundling.

Hon låg lite illa till i mitten av loppet och trots att hon gjorde det bra på raksträckan låg hon bara fyra inför sista backen. Då slog hon till ordentligt och hoppskatade uppför backen och över krönet var hon först. I den knepiga kurvan tog hon det lugnt och när tvåan Sophie Caldwell föll i kruvan kunde Sundling ta det lugnt på upploppet och till final.

För Teodor Peterson blev det en sämre semifinal där han aldrig lyckades få någon bra position trots flera försök så kom han inte fram utan slutade sexa i sin semifinal.

Jonna Sundling mötte riktigt hårt motstånd i finalen och stog upp bra. Hon såg ut att få ge sig flera gånger, men kom igen och blev tillslut fyra bakom Sprintjätten Maiken Caspersen Falla, Ingvild Flugstad Östberg och Hanna Falk.

Sundling gick in bakom Falk ut från start, men när Falk just innan första backen bromsade in fick Sundling också bromsa in och hamnade sedan i en lite dålig position. Hon gjorde dock en bra kurva, men orkade inte ta några placeringar på raksträckan utan kom in som fyra på andra varvet. Hon försökte sig på ett ryck i backen och kom upp jämnsides med Falk, men fick lägga sig bakom henne i nedförsbacken mot sista kurvan.

På upploppet var de andra åkarna för starka och Jonna Sundling åkte i mål som fyra.

– Det va jättekul. Jag hade jättemycket energi. Fantastiskt att åka idag, säger hon till SVT.

Hon säger att hon inte riktigt hann ha någon teknik under loppen.

– Det var mest att hinna med och se hur långt det kunder räcka. Jag är jättenöjd, säger hon.

SVT:s expert Anders Blomquist om Jonna Sundling:

– För det första har hon en unik fart som ingen annan har. Hon har en teknik i fristil som blir allt bättre. På klassiskt finns att jobba på. En sådan här dag är perfekt för at ta henne vidare i sin utveckling.