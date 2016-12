Succén gav klirr i kassan

Längdskidor. Stina Nilssons fina säsong i fjol gav fina pengar på banken.

615 000 kronor. Så mycket körde Stina Nilsson in under fjolåret i rena prispengar, skriver Expressen. Med det var hon också den svenska åkare som drog in mest pengar. Några större ”utsvävningar” är det dock inte tal om.

– Jag vet att det går bra och att det kommer en inkomst men det är ingenting som jag funderar särskilt mycket på. Jag har alltid gillat att unna mig småsaker och det gjorde jag även innan. Jag lägger inte ned några extra pengar bara för att det går bra, säger Nilsson till Expressen.