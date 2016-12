Grafik: Stora inkomstklyftor mellan länets kommunföretag

Nyheter. Rekordvinster mot röda siffror i bokföringen. Det är stora klyftor mellan de olika kommunföretagens vinst utslaget per invånare i Västerbotten.

I topp ligger Skellefteå där kommunföretagen gör 8788 kronor i vinst per invånare. Detta visar en sammanställning av nyhetsbyrån Siren. På andra plats, en bra bit ner, ligger Robertsfors kommunföretag. De tjänar 3692 kronor per invånare. Därefter följer Lycksele och Umeå som båda ligger mellan 3000 kronor och 2000 kronor per invånare.

– Storstädernas bolag går bäst. Ju mindre kommunerna är och ju större utflyttning de har, desto större är risken att det går sämre för företagen, säger Annika Wallenskog, chefsekonom på Sveriges kommuner och landsting (SKL), till Nyhetsbyrån Siren.

Åsele går med förlust

Skillnaderna beror ofta på hur de kommunala bolagen hanterar bostäder, infrastruktur, vatten och liknande kommunala verksamheter. De kommunala bolagen i Åsele är de enda i länet som går med förlust per invånare. I snitt ligger kommunföretagen där på -353 kronor per invånare.

”Kan vara svårt”

Åsele är också en av de kommuner som har allra flest offentliga bolag.

– Har man byggt upp en stor infrastruktur kan det vara svårt att få det att bära sig när folk flyttar från kommunen, fortsätter Annika Wallenskog.

– Man glömmer ofta bort de kommunala bolagen, och tittar bara på kommunens resultat. Men det är viktigt att följa även bolagen. Det finns fall där det inte har gått så bra och då får kommunerna gå in och hjälpa till, avslutar hon.