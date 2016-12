Nu ska de avslöja Pokémon Go’s succéhemligheter

Nyheter. Nu ska en forskargrupp vid Luleå tekniska universitet försöka ta reda på varför spelet blev en sådan succéstorm.

Hemligheterna hoppas de kunna använda för vidare studier i hur man kan använda spel för att få barn att röra på sig.

– Genom att undersöka Pokémon Go kan vi fånga de komponenter som gör att barn vill fortsätta att spela och överföra den kunskapen till att få barn att vilja cykla och gå till skolan oftare, säger Anna-Karin Lindqvist, fysioterapeut och forskare inom hälsa och rehabilitering vid Luleå tekniska universitet.

100 miljoner nedladdningar

I juli månad laddades mobilspelet ner 100 miljoner gånger. Vid en tidpunkt hade spelet fler användare än Twitter och spelsläppen fick gradvis fasas ut över jorden på grund av att servrarna kraschade.

I projektet kommer data att samlas in från fokusgrupper med barn i åldern 7-12 och deras föräldrar som har erfarenheter från att spela Pokémon Go. Resultaten ska diskuteras med en forskargrupp som leds av professor Darla Castelli på University of Texas.

Hoppas kunna inspirera

Darla Castelli har världsledande kompetens inom utveckling och genomförande av skolbaserade interventioner och spelifiering för att främja fysisk aktivitet.

– Spelet är relativt nytt och det finns begränsat med forskning på dess hälsoeffekter genom ökad fysisk aktivitet. Att vilja nå en ny nivå kan vara en möjlighet att inspirera och motivera till ett hälsosamt beteende, säger biträdande professor Josef Hallberg, datavetenskap vid Luleå tekniska universitet.