Publicisterna: Vi måste skydda journalistiken

Nyheter. 2 december-deklarationen är ett initiativ från the World Association of Newspapers and News Publishers (WAN-IFRA), Tidningsutgivarna, TU, och Medieinstitutet Fojo. Det presenteras för publicister världen över för att ge alla som vill en möjlighet att stödja kvinnliga journalister. Ett sätt att visa sin tro på behovet av en fri, oberoende, professionell journalistik. För mer information, se www.wan-ifra.org eller www.fojo.se

Den 2 december 1766 antog den svenska kungen en ”Nådig förordning angående skrif och tryckfriheten” – världens första lagstiftning som garanterade rätten till fri press.

I dag, 250 år senare, arbetar journalister med tryck- och yttrandefriheten som grund för att avslöja korruption, skapa insyn och utkräva ansvar.

Men det ökande näthatet och hoten gör journalisternas nödvändiga arbete allt svårare.

På 250-årsdagen av den historiska lagen vill vi därför mana till större insatser för att skydda journalister.

Vi publicister, som undertecknat denna deklaration världen över, ser ett behov av att stärka fri, oberoende och professionell journalistik på en global nivå.

Professionell journalistik är det bästa sättet att motverka desinformation och bekämpa hatbrott.

Journalistik är det främsta vapnet mot alla typer av fördomar.

Journalister står ofta i främsta ledet när det gäller att försvara de mänskliga rättigheterna och kvinnliga journalisterna är de mest utsatta för hot och hat.

De blir oftast måltavlor, inte för att de rapporterar om maktmissbruk, utan för att de är kvinnor.

Vi vill speciellt uppmärksamma de särskilda faror som kvinnliga journalister möter och understryka behovet av att stävja den ökande fientlighet mot kvinnors yttrandefrihet som upplevs världen över.

Vi fördömer de som använder hot och hat mot kvinnliga journalister.

Det är ett hot inte bara mot kvalitetsjournalistiken utan mot själva demokratin.

Vi vill, denna historiska dag, visa vårt stöd för alla kvinnliga journalister världen över som trotsar dödshot och näthat för att utföra sin dagliga gärning och som fortsätter ge medborgarna den information dessa behöver för att ta upplysta beslut.

