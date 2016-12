Guide: Här är allt du behöver veta om sällskapsspel

Abstrakta spel – Abstrakta spel är motsatsen till temaspel. Dessa ger inget sken av en historia utan bryr sig bara om att leverera en så bra mekanik som möjligt och är ofta taktiskt krävande spel. De kändaste exemplen på dessa är Schack (om än det finns lite flavor där också), Othello, Luffarschack, Go.

Tärningar – Det mest klassiska. Du rullar en tärning, sen får du använda den. Ofta går man steg men det finns många andra varianter också. Förekommer sällan som enda mekanik utan oftast i kombination med andra. Exempel: Roll through the Ages, Blueprints, Steam Park.

Worker placement – Spelarna har olika former av arbetare som man placerar på olika stationer för att få göra saker. Ofta i spel där man ska bygga saker eller utveckla något. Exempel: Stone Age, Alien Frontiers, Agricola.

Kooperativa spel – En väldigt okänd men oerhört uppskattad spelmekanik hos de mindre vana brädspelarna. Istället för att tävla mot varandra tävlar man med varandra mot spelet. Exempel: Pandemic, Sentinels of the Multiverse, Hanabi.

Area control – Dessa spel handlar om att sätta ut markörer för att visa att man kontrollerar ett område. Den som kontrollerar ett område, platser, personer eller vad nu är i just det spelet är den som vinner. Krigsspel är i princip alltid i någon mån area control-spel Exempel: Dominant Spieces, Small World, El Grande.

Deckbuilding – Man spelar oftast med kort men det kan vara t.ex. tärningar eller pokermarker också. Man börjar spelet med en kortlek och skaffar under spelets gång fler och fler kort till sin lek. När leken är slut blandar man om leken och spelar igenom den igen, med de nya korten. På detta sätt skaffar man sig nya saker man kan göra för varje varv men spelar sig igenom leken. Exempel: Dominion, Eminent Domain, DC-Comics Deckbuilding Game.

Resource management – Kallas även economic games. Spelarna ska samla och använda sig av resurser. Det kan vara pengar, råvaror eller annat. Dessa resurser ska användas för att köpa och effektivisera de medel man behöver för att vinna. Exempel: Settlers of Catan, Power Grid, Wealth of Nations.

Guide: Här är begreppen du behöver känna till

Push your luck – För att vinna i dessa spel måste spelarna bedöma hur mycket vågar jag utmana ödet för att få så mycket poäng som möjligt utan att gå för långt och förlora allt. Dessa spel är ofta lite lättsammare och snabbspelade. Exempel: No Thanks!, Incan Gold, Formula D.