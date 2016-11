Vad fick grannen för huset?

Veckans fastighetsaffärer – varje onsdag i Folkbladet!

Bjurholm

Bastuträsk 342 , Bjurholm Bastuträsk 3:24 har Åström, Erik Mattias sålt till Sjölund, Sven-Olof för 460000 kr

Vitvattnet 435 , Bjurholm Vitvattnet 1:72 har Jönsson, Inger Birgitta sålt till Lundberg, Jenni Viktoria och Olofsson, Jens Krister Arvid för 650000 kr

Bjurholm Västbeta.tt.ase strömåker 1:14 har Granberg, Barbro Kristin sålt till Andersson, Rune Pär-Erik för 415000 kr

Dorotea

Dorotea Borga 7:138 har SCANINGE SKOG AB sålt till Dahlin, Ann Madeleine och Dahlin, Hans Fredrik för 225000 kr

Lycksele

Fågelvägen 48 , Lycksele Kråkan 1 har Oskarsson, Jack Ove sålt till Oskarsson, Ann-Mari Kristina för 0 kr

Tannfors 541 , Lycksele Storbacken 1:12 har av Nilsson, Kent Ronny och Nilsson, Nils Hardy överlåtits till Prohaska, Eva Carina

Ajaur 28 , Lycksele Ajaur 1:21 har Granberg, Lena Britt-Inger och Granberg, Jan Peter Anders och Granberg, Lajla Carina Desirée sålt till Micsa, Ana Mariana för 40000 kr

Knaften 113 , Lycksele Knaften 5:33 har Karlsson, Sven Arne Olaus och Karlsson, Ann Liselott sålt till Johansson, Mauritz Erik Greger för 190000 kr

Tornvägen 16 , Lycksele Krönet 2 har Tavelin, Märta Sofia Lisbet sålt till Danielsson, Anton Bertil Christoffer för 595000 kr

Tallvägen 3 , Lycksele Sländan 5 har Kovacevic, Amir och Delic, Hanumka sålt till Karlsson, Ingrid Victoria och Bergmark, Oskar Pontus Alexander för 785000 kr

Stryckfors 34 , Lycksele Stryckfors 1:7 har Johansson, Karin Anneli Marianne och Erefur, Lars Fredrik och Eriksson, Ulla-Stina Carola och Karlsson, Dan Esbjörn sålt till Forsman, Mats Jonas för 40000 kr

Norrvägen 169 , Lycksele Vindelgransele 1:53 har Sander, Angelika och Sander, Lothar sålt till Rühl, Karlheinz för 190000 kr

Öravan 11 , Lycksele Öravan 4:1 har Nordqvist, Kenth Olof sålt till Norberg, Bert Stefan Emanuel för 225000 kr

Nordmaling

Bäcknäset 48 , Nordmaling Bredvik 34:4 har av Eriksson, Olov Peder överlåtits till Eriksson, Anna Lilian Anita och Eriksson, Sune Olov Henry

Nordmaling Levar 10:11 har Sandström, Lars Dennis Torbjörn sålt till Edlund, Anne Irmeli och Edlund, Johan Christer för 400000 kr

Mo 81 , Nordmaling Mo 3:21 har Nellros, Göte Lennart och Lönberg, Runa Christina sålt till Holst, Andreas Sebastian och Brömster, Elise Jenny Ulrika för 685000 kr

Rådjursvägen 7 , Nordmaling Rådjuret 2 har Wilhelmsson, Anders Torbjörn och Hansson, Ulla Marianne sålt till Alatalo, Ellen Marita Desirée och Alatalo, Karl Johan Albert för 1050000 kr

Öre 218 , Nordmaling Öre 2:5 har Hägglund, Anna Viola sålt till Hägglund, Nils Olov Bertil för 1400000 kr

Mullsjö 24 , Nordmaling Mullsjö 1:59 har Karlsson, Bo Mikael sålt till Bäckström, Maria Ulrika för 0 kr

Norsjö

Norsjö Storliden 1:9 har Jonsson, Jan Roland och Backlund, Annika Maria och Åhlin, Inga Britt sålt till Lidén, Roger Per Gunnar för 1612000 kr

Åkervägen 25 , Norsjö Tegen 7 har Lindqvist, Kjell Göran sålt till Stenman, Malin Ida Susanne för 375000 kr

Robertsfors

Näs 150 , Robertsfors Näs 4:15 har Johansson, Tony Christer och Sikström, Emma Sofia sålt till Sollander, Ida Elisabet och Pedersen, Hans Tomas för 1445000 kr

Kustlandsvägen 10 , Robertsfors Skinnarbyn 15:2 har Lindkvist, Lars-Erik sålt till Karlsson, Ida Viktoria för 450000 kr

Yttre Ultervattnet 35 , Robertsfors Ultervattnet 11:11 har Jonsson, Leif Viking sålt till Lundgren, Ulla Katrin och Lundgren, Per Gustaf Martin för 3000000 kr

Tingsvägen 4 , Robertsfors Ånäset 28:2 har Wohlferdt, Hans Peter Uno sålt till Tlima Kommanditbolag för 0 kr

Skellefteå

Skellefteå Bergsbyn 4:44 har Fahlgren, Ketty Marianne sålt till Ketty Marianne Fahlgrens dödsbo för 0 kr

Bronsgatan 16 , Skellefteå Bjurliden 1:190 har Degerfeldt, Ingrid Evelina sålt till Ingrid Evelina Degerfeldts dödsbo för 0 kr

Långviken 121 , Skellefteå Falmark 64:2 har Ask, Hanna Isabelle Therese och Viklund, Hans Mikael sålt till Viklund, Hans Mikael för 0 kr

Furunäsgatan 47 , Skellefteå Förmannen 13 har Lindgren, Nils Östen Anders och Tjernlund, Linn sålt till Lindgren, Nils Östen Anders för 0 kr

Skelleftehamnsvägen 232 , Skellefteå Haken 1 har Backman, Lars Christer och Backman, Gudrun Frida Marlene sålt till Backman, Lars Christer för 0 kr

Kolonigatan 39 , Skellefteå Lindborg 9 har Örbom, Tyra Karolina sålt till Tyra Örboms dödsbo för 0 kr

Takdroppsgatan 11 , Skellefteå Vårvintern 6 har Persson, Anna Birgitta och Gren, Dan Roger Valentin sålt till Persson, Anna Birgitta för 0 kr

Haxgatan 13 , Skellefteå Yttervik 3:72 har Ronneklev, Leif Roland sålt till Ronneklev, Leif Roland för 0 kr

Renholmen 34 , Skellefteå Byske-åbyn 2:20 har Arvid Samuelssons dödsbo sålt till Holmberg, Elly Marie Birgitta och Holmberg, Gustav Lennart för 150000 kr

Rönnbäcken 42 , Skellefteå Burträsks-rönnbäcken 1:17 har av Bergqvist, Karin Inga-Britt överlåtits till Bergqvist, Anneli Carola

Flatgrundet 211 , Skellefteå Storkåge 8:62 har av Östling, Hans Peter överlåtits till Östling, Per Niklas och Östling, Hans Joakim

Västra Falkträsket 576 , Skellefteå Sunnanå 1:57 har av Nilsson, Karl Gunnar Ingemar och Nilsson, Ruth Inga Linnéa överlåtits till Andersson, Mona Catarina och Nilsson, Jan Mikael

Ytterbyn 48 , Skellefteå Vebomark 3:21 har av Markström, Ernst Villiam överlåtits till Markström, Kurt Lennart

Yttervägen 48 , Skellefteå Bjurliden 1:187 har Vikström, Victoria Paris Jennifer sålt till Miloserdov, Evgeniy Vasilevich för 10000 kr

Skellefteå Boviken 4:78 har sålt till Lundqvist, Lisbet Margareta och Lundqvist, Kent Jonny för 400000 kr

Skolgatan 12 , Skellefteå Burträsks-gammelbyn 12:19 har Jonsson, Ida Charlotta sålt till Johansson, Jerry Tobias för 540000 kr

Furuögrundsvägen 2 , Skellefteå Byske 67:2 har ERSMARKS MÖBLER AB sålt till PELIMI Fastigheter Byske 67:2 AB för 3000000 kr

Vindstigen 32 , Skellefteå Höjdmätaren 2 har Karlsson, Sigrid Birgitta och Karlsson, Mats Karl Gunnar sålt till Rasmussen, Mats Kjaer och Berg, Emelie Maria för 2500000 kr

Skellefteå Innerursviken 3:52 har Berggren, Stig Erling och Lundmark, Kerstin Ing-Marie sålt till Lundström, Tor Birger för 70000 kr

Kvarnbyn 20 , Skellefteå Kvarnbyn 2:15 har Nils Folke Lindgrens dödsbo sålt till Mattsson, Solveig Mary Sandra och Burlin, Nils Johan Fredrik för 3100000 kr

Storkågeträsk 79 , Skellefteå Kågeträsk 3:25 har Vikberg, Olof Lennart sålt till Åman, Sandra Madelene Birgitta och Kånäs, Joel Napoleon för 420000 kr

Kolonigatan 39 , Skellefteå Lindborg 9 har Tyra Örboms dödsbo sålt till Stenlund, Lars Thomas för 425000 kr

Lund 186 , Skellefteå Lund 2:27 har Lindström, Lars Robert sålt till Jonsson, Stig Svante och Andersson, Erica Amanda för 1650000 kr

Medlebodarna 21 , Skellefteå Medle 5:5 har Stenlund, Håkan André sålt till Wikström, Jennie Margareta och Wikström, Lars Martin för 2350000 kr

Måbärsgatan 62 , Skellefteå Pärlbusken 12 har Lindgren, Martha Cecilia sålt till Usenko, Roman och Burström, Sandra Mari för 1250000 kr

Myrängsvägen 13 , Skellefteå Skansen 5 har Granlöf, Lars Erik Ulf sålt till Revansa AB för 275000 kr

Stengatan 7 , Skellefteå Skiftnyckeln 4 har Kurt Lennart Lindbergs dödsbo sålt till Larsson, Jessica Maria Madeleine för 650000 kr

Frostgränd 1 , Skellefteå Snögubben 28 har Fahlgren, Helena Sofia och Hairati, Ali sålt till Blylod, Jens Roger och Blylod, Emma Linnéa Christina för 1750000 kr

Sparkstigen 21 , Skellefteå Sparken 5 har Rigtorp, Anna Maria Heléne och Rigtorp, Rickard Tommy sålt till Andersson, Karin Alice Karolina och Nöjd, Mikael Andreas för 1955000 kr

Tröskargatan 7 , Skellefteå Tröskaren 10 har Löfgren, Marie Ann-Christin sålt till Andersson, Britt Emelie Katarina och Andersson, Ishfaq för 2200000 kr

Harrbäckssand 329 , Skellefteå Ytterursviken 5:38 har Hedström, Sven Rune sålt till Hedström, Sven Jörgen för 1800000 kr

Skellefteå Jakobsfors 1:28 har STIG GUSTAVSSONS ÅKERI I KLUBBFORS AKTIEBOLAG sålt till Gustavsson, Stig Gösta och Gustavsson, Anita Sibylla för 25000 kr

Sorsele

Fällavägen 32 , Sorsele Bertejaur 1:21 har Lindström, Bo Johan Egon sålt till Lindström, Annika Linnéa och Sjödin, Marie Louise för 0 kr

Byvägen 74 , Sorsele Gargnäs 1:94 har Bergström, Stina Gunvor Vilhelmina sålt till Lundmark, Bengt Anders och Lundmark, Per Ragnar Mikael för 0 kr

Långgatan 10 , Sorsele Enen 1 har Samhall Aktiebolag sålt till Sorseledörren AB för 1225000 kr

Byvägen 79 , Sorsele Gargnäs 1:75 har Radke, Paul Heinrich Emil sålt till Linnebuhr, Helmuth för 191000 kr

Sorsele Sandsele 1:42 har Palmarsson, Carl Anton Emanuel och Fransson, Ingalill Therése sålt till Ruwoldt, René för 250000 kr

Storuman

Storuman Björkfors 1:1079 har FRITIDSHUS PÅ HELGELAND AS sålt till Holmgren, Anna Carina för 695000 kr

Storuman Björkfors 1:1080 har FRITIDSHUS PÅ HELGELAND AS sålt till MR Byggarna AB för 695000 kr

Ringvägen 17 , Storuman Björnen 5 har Einarsson, Dan Fredrik sålt till Valfridsson, Rut Gerdis Irene för 261000 kr

Konäset 227 , Storuman Laisholm 1:153 har Lövgren, Karin Ingrid Elisabeth sålt till Stenling, Jens Henrik och Stenling, Anna Margareta för 340000 kr

Blå Vägen 270 , Storuman Lodjuret 25 har Mary Alfrida Strandmans dödsbo sålt till Tiseus, Evy Casandra för 360000 kr

Materialvägen 20 , Storuman Ormen 5 har Johansson, Lars Melker Torbjörn sålt till Sundström, Clas Göran och Sundström, Inger Rose-Marie för 270000 kr

Storuman Vilasund 1:118 har Wikström, Max Johan och Vikström, Jens Christian och Wikström, Per Andreas och Fredriksson, Anna Stina sålt till Åsland, Jörgen och Lillebö, Christianne för 375000 kr

Umeå

Lingonvägen 2 , Umeå Fjällskivlingen 18 har Palmberger, Karin Maria och Engström, Dag sålt till Palmberger, Karin Maria för 0 kr

Kroknäs 24 , Umeå Gamla bäcknäs 1:6 har Broman, Nils Alexander Evgueni och Andersson, Hanna Moa Charlotta sålt till Andersson, Hanna Moa Charlotta för 0 kr

Hössjö 405A , Umeå Hössjö 21:1 har Boldén, Anna Carin Elisabeth och Boldén, Lars Christer sålt till Boldén, Anna Carin Elisabeth för 0 kr

Sörmjöle 28 , Umeå Sörmjöle 4:27 har Vesterlund, Alf Olov Lennart och Wallberg, Gun Siv-Astrid sålt till Wallberg, Gun Siv-Astrid för 0 kr

Täfteböle 60 , Umeå Täfteböle 1:2 har Agrell, Anna Cecilia och Granström, Karl Åke Daniel sålt till Granström, Karl Åke Daniel för 0 kr

Långviksskatan 90 , Umeå Täfteå 29:4 har av Karlsson, Nils Martin överlåtits till Karlsson, Eeva Kaarina och Karlsson, Nils Roger

Ansmark 113 , Umeå Ansmark 1:19 har Hautamäki, Petra Maria och Johansson, Rolf Johan Daniel sålt till Brandt, Lars Mikael och Brandt, Elin Sara Maria för 3730000 kr

Umeå Forsete 28 har Balticgruppen Trading Två AB sålt till Bergdahl, Ingvar Arne och Bergdahl, Anna-Lena för 2550000 kr

Lillsjövägen 34 , Umeå Juvelen 4 har Sandström, Carl-Eric sålt till Akreima, Yahia Alarabi Abdelsalam och Akreima, Marwa för 2470000 kr

Midvintergatan 11 , Umeå Kikaren 1 har UMEÅ KOMMUN sålt till Petrosian, Lucine och Petrosian, Stepan för 490000 kr

Kyrkvägen 18 , Umeå Krusningen 3 har Nilsson, Mattias sålt till Norberg, Emma Sara Sofia och Liljeberg, Nils Erik Patrik för 2410000 kr

Umeå Kåddis 4:18 har Hed, Per-Mikael Olaf och Hed, Mona Annika sålt till UMEÅ KOMMUN för 500000 kr

Backenvägen 12 , Umeå Lärkträdet 15 har Flodgren, Gerd Monika och Ingthorsson, Rögnvaldur Dadi sålt till Allansson, Jessica Maria och Bergström, Kjell Michael för 4665000 kr

Byvägen 10C , Umeå Obbola 22:198 har Sundberg, Erik Henrik sålt till Arvidsson, Lars Peder Wilhelm och Arvidsson, Sandra Helena för 3250000 kr

Umeå Pysslingen 3 har Reklin Fast AB sålt till Bostadsrättsföreningen Pysslingarna 1 i Umeå för 5000000 kr

Umeå Resedan 24 har Jetz Holding AB sålt till South Performance AB för 366000 kr

Castorgatan 15 , Umeå Rigel 3 har UMEÅ KOMMUN sålt till Eriksson, Karl Kristian för 501000 kr

Skärvstensgatan 24 , Umeå Skärvstenen 2 har Stadsliden Utveckling AB sålt till Mariehöjd Mark 2 AB för 15000000 kr

Stöcksjö Strandgränd 6 , Umeå Stöcksjö 40:13 har Wallgren, Erik Rune och Wallgren, Maj Ulla-Britt sålt till Eklund, Carl-Henric Olof för 1195000 kr

Lövstigen 10 , Umeå Sävar 10:94 har Palm, John Fredrik sålt till Forslund, Ida Sandra Margareta och Berglund, Erik Ante för 2525000 kr

Skeppsvik 238 , Umeå Sävar 31:15 har Sandström, Leif Göran sålt till Lidström, Annika Christine och Eiserman, Anders Bertil för 1650000 kr

Sörmjöle 101 , Umeå Sörmjöle 4:21 har SOLAMIZ I UMEÅ AB sålt till YC Home AB för 1700000 kr

Sandviksvägen 30 , Umeå Vaktmästaren 18 har UMEÅ KOMMUN sålt till Isaksson, Sten Eric Marcus och Isaksson, Sara Charlotta för 189000 kr

Backenvägen 138 , Umeå Visthuset 11 har Sjöberg, Henrik William och Sjöberg, Ulla Iréne sålt till Grimholm, Ines och Grimholm, Isak Ingemar för 3760000 kr

Bergsbodavallen 6 , Umeå Yttertavle 15:4 har sålt till Lundell, Per Yngve Niclas för 1070000 kr

Överboda 225 , Umeå Överboda 25:5 har Häggström, Eva Minette Eliana sålt till Larsson, Lars Ture Johan för 1450000 kr

Vilhelmina

Fäbovägen 15 , Vilhelmina Lidret 3 har Mannelqvist, Kurt Oskar sålt till Mannelqvist, Vivi-Anne för 0 kr

Fäbovägen 15 , Vilhelmina Lidret 3 har Mannelqvist, Vivi-Anne sålt till Mannelqvist, Ulf Thomas och Mannelqvist, Anna Helena och Bertilsson, Eva Ulrika för 0 kr

Skog 48 , Vilhelmina Skog 1:30 har Granlund, Karl-Olof sålt till Karl-Olof Granlunds dödsbo för 0 kr

Bäsksele 300 , Vilhelmina Bengtestjärn 1:10 har av Forsberg, Nils Olov överlåtits till Forsberg, Eva Madelene

Vilhelmina Kittelfjäll 1:529 har av Ewald, Leif Gustav överlåtits till Ewald, Linda Therese

Kittelfjäll 61 , Vilhelmina Kittelfjäll 1:73 har av Nyberg, Astrid Elisabet och Nyberg, Sten Erik Anders överlåtits till Norell, Sten Erik och Norell, Maria Elisabet och Nyberg, Andreas Erik Ingemar och Nyberg, Markus Alexander och Nyberg, Astrid Matilda Karolin och Nyberg, Sten Mattias

Bjurviken 10 , Vilhelmina Dikanäs 1:62 har Fernerud, Maud Eleonor och Fernerud, Irma Gudrun Arline och Fernerud, Sten Gunnar och Fernerud, Ingela Gunilla sålt till Österman, Arne Torbjörn och Bäckström, Susanna Katarina för 1200000 kr

Vilhelmina Malgovik 1:63 har Norberg, Britt Mari och Norberg, Anita Kristina sålt till Eriksson, Louise Ellen Margareta för 1100000 kr

Malgovik 154 , Vilhelmina Malgovik 1:68 har Gavelin, Jan Olof sålt till Oderstål, Erik Olof Emil för 500000 kr

Matsdal 376 , Vilhelmina Matsdal 1:76 har Holmlund, Lena Carina och Sundberg, Bo Krister sålt till Nordin, Bengt Sune Leif och Byström, Britta Helena för 500000 kr

Strömnäs 48 , Vilhelmina Strömnäs 1:90 har Jämtlands Skogsvård i Bispgården AB sålt till Kleinbergs, Raivo för 0 kr

Vindeln

Storsandsjö 15 , Vindeln Storsandsjö 1:7 har Ögren, Olof Gunnar sålt till Ögren, Olof Jonas för 0 kr

Vindeln Renfors 3:1 har Johansson, Tord Sverker sålt till Karlsson, Gunnar Karl-Erik för 38000 kr

Vännäs

Östra Järnvägsgatan 35 , Vännäs Vännäs 50:11 har Lundqvist, Leif Sören Ingemar sålt till Sören Lundqvists dödsbo för 0 kr

Hantverkargatan 17 , Vännäs Muraren 2 har Kjell Adolf Strömbergs dödsbo sålt till Edin, Maria Therese för 1600000 kr

Åsele

Åsele Lomsjö 1:10 har av Larsson, Britta Ingegerd överlåtits till Romby, Bengt Göte