Här är artisterna som tävlar i Melodifestivalen

Musik. Nu presenteras artisterna som tävlar i Melodifestivalen nästa år.

Deltävling 1- Göteborg

Adrijana – Amare

Boris René – Her kiss

Nano – Hold on

Charlotte Perrelli – Mitt liv

Dinah Nah – One more night

De vet du – Road trip

Ace Wilder – Wild Child

Deltävling 2 – Malmö

Mariette – A million years

Benjamin Ingrosso – Good Loovin’

Dismissed – Hearts align

Roger Pontare – Himmel och hav

Lisa Ajax – I don’t give a

Etzia – Up

Allyawan – Vart haru varit

Deltävling 3 – Växjö

Owe Thörnqvist – Boogieman Blues

Bella och Filippa – Crucified

The Fooo Conspiracy – Gotta thing

Jasmine Kara – Gravity

Robin Bengtsson – I can’t go on

Anton Hagman – Kiss you goodbye

Krista Siegfrids – Snurra min jord

Deltävling 4 – Skellefteå

Wiktoria – As I lay me down

Les Gordons – Bound to fall

Sara Varga & Juha Mulari – Du får inte ändra på mig

Jon Henrik Fjällgren – En värld full av strider

Axel Schylström – När ingen ser

Alice – Running with lions

Loreen – Statements

Texten uppdateras.