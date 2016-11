Magnus Carlson till Umeå nästa år

3 februari Norrköping, Where’s The Music

4 februari Trollhättan, Apollon

9 februari Åre, Bygget

10 februari Umeå, Väven - Vävenscenen

24 februari Huskvarna, Folkets Park

25 februari Malmö, KB

1 mars Stockholm, Kägelbanan

2 mars Stockholm, Kägelbanan

9 mars Göteborg, Pustervik

11 mars Helsingborg, The Tivoli

17 mars Eskilstuna, Royal

18 mars Karlstad, Nöjesfabriken

24 mars Uppsala, Katalin

25 mars Örebro, Frimis

Sjumannabandet

Trummor - Lars Skoglund (Laakso, M Krunegård, Shout out Louds, Lykke Li, Oddjob)

Bas - Anders Kappelin (WW, Syster Sol, Club Killers)

Gitarr - Anders Lewen (The Beat From Palookaville, Sven Zetterberg)

Orgel - Patrik Kolar (Club Killers, Moneybrother)

Trumpet - Goran Kafjes (Oddjob)

Saxofon - Per Ruskträsk Johansson (Oddjob)

Congas - Christer Björklund (The Beat From Palookaville)