Färre läxor i skolan

I dagens kommunala högstadieskolor har eleverna en stor press på sig eftersom de får ett stort antal med läxor och prov varje vecka. Många elever har drabbats negativt av stressen och fått till exempel magkatarr, panikattacker och mått psykiskt dåligt. Elever sover också mindre eftersom de måste göra läxor och plugga inför prov, vilket som leder till att de inte kan prestera i skolan och betygen blir sämre. På vissa högstadieskolor kan elever ha ungefär tre stora prov, två läxförhör och fyra stora inlämningsuppgifter under en vecka. Det här gör att pressen för att lyckas med höga betyg på varje uppgift är väldigt stor.

Om eleverna inte lyckas få några av de högre betygen så blir det svårare att komma in på de gymnasium man vill. Några kanske tänker att lärarna ska kunna sätta lite press på eleverna, men när nästan varje lärare tänker likadant så blir det för mycket! Betygsättningen är ju också viktig och just prov och läxor är ju sättet lärarna ser vad vi kan, men om lärarna istället skulle ge fler mindre arbetsuppgifter under lektionerna och bedöma efter dem istället. Många elever skulle då troligtvis bli mer motiverade och faktiskt vilja gå till skolan utan att ha en klump i magen.

Det är inte bara eleverna som drabbas av den stora pressen utan även föräldrarna som måste hitta tid för att hjälpa sina barn att plugga. Det här gör att föräldrarna måste stressa för att hitta tid och deras hälsa även sätts på spel. Mitt mål med den här texten är att barn ska få färre läxor och prov så eleverna mår bättre.

En utmattad elev