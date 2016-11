Han blir assisterande tränare för UFC

Fotboll. Nu är det klart vem som blir assisterande tränare till Andrée Jeglertz i Umeå FC. Steve Galloway har skrivit ett tvåårsavtal med klubben.

– Vi trivs väldigt bra ihop. Det är som låten ”Ain´t no stopping us now, we´re on the move”, säger Galloway till klubbens hemsida.

Redan i mitten av 2016 kom Galloway in i tränarstaben som individuell tränare, men nu tar han ett kliv till och blir assisterande tränare.

– Det blir mer jobb och större ansvar. Andreé kommer att skicka mig över hela Sverige, säger Steve skämtsamt.

Huvudtränare och sportansvarig Andreé Jeglertz är nöjd med värvningen och sin nya radarpartner.

– Steves personlighet, ledarskap och fotbollsfilosofi kompletterar mig på ett väldigt bra sätt. Hans engagemang och driv att utveckla spelare är unikt. Vi har jobbat tillsammans tidigare och vet vad vi måste utveckla som lag och individer fär att kunna nå de högt ställda mål vi har mer vår verksamhet, säger han till Umeå FC:s hemsida.