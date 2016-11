Världsstjärna till Stadsfesten

Skellefteå. Stadsfesten presenterar sitt stora dragplåster och utlovar pyro, färg och konfetti.

Världsstjärnan Sebastian Ingrosso kommer till Stadsfesten 2017, meddelar festivalarrangörerna i dag.

Sebastian Ingrosso är van att stå på de riktigt stora scenerna runt om i världen och till sommaren blir han huvudnummer på Stadsfesten med sina hits som ”Don’t You Worry Child”, ”Save the World”, ”Sun is Shining” och ”Something New”. Han lovar att torget i Skellefteå kommer att explodera i musik, pyro, färg och konfetti, skriver arrangörerna på sin Facebooksida.