Desirée Hansson: Fem charmiga kortfilmer som piffade till kvällen

Kortfilmsblocket ”Films From the North: Games They Play” visades på UEFF på lördagskvällen och har komponerats av Tromsö Internationella Filmfestival. Blocket innehöll fem filmpärlor som piffade till en kylig kväll.

I Line Klungseth Johansen och Øystein Moes ”All In” ser vi en hyllning till spel och film från 1980-talet och i Thomas Simonsen Balmbras ”Byråkratimonstret” ser vi en komedi om skräcken för byråkratin. Vibeke Heides ”Bunker” introducerar oss för barndomsvännerna Monika och Irene som försöker återuppta kontakten igen efter många år på skilda håll. En dagstur gör det tydligt att konflikterna från förr inte är försvunna och maktförhållanden kvarstår.

Spel kan tolkas på många olika sätt. Under kortfilmsblocket presenteras alltså flera olika varianter. Kärlek till spel, blankettraseri som kan spela med människors liv och maktspel vänner emellan.

Mest tilltalande under kortfilmsblocket var dock Mila Tervos ”Clumsy Little Acts of Tenderness” och Patrik Eklunds ”Of Biblical Proportions”.

Tervos film handlar om en far och hans dotter som kommer varandra nära via ett besök bland hygienartiklarna i en affär. Precis som titeln berättar så är han lite klumpig, pappan, men menar ytterst väl i sina försök till att locka fram skratt och närhet till sin tonårsdotter. När olyckan är framme och bindor måste införskaffas påbörjas ett fint matbutiksäventyr.

I ”Of Biblical Proportions” möter vi en grupp vetenskapsmän från hela världen som har samlats för att diskutera ursprunget till det mystiska kranium som man hittat under isen i Antarktis. Är det Jesus kranium? Eller en alien som störtat med sitt skepp? För det kan väl inte vara en vanlig neandertalare?

Eklund tar upp en viktig fråga om forskningsvärlden och jakten på berömmelse på ett väldigt roligt och snyggt sätt.

Kortfilmsblocket ”Films From the North: Games They Play” innehöll tankeväckande teman och en hel del skratt. Framförallt var det en drös på olika sätt charmiga filmer som verkligen kompletterade varandra.