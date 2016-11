Umeå BSKT klappade ihop i tredje

En bedrövlig inledning av andra halvlek gjorde att Umeå förlorade.

Efter en helt okej inledning av matchen började gästande Borås vräka in poäng och ledde som mest med elva poäng, och det såg heldystert ut för Umeå, som saknade både Johan Pierre och Gerald Williams som guarder. Men efter en timeout från coach Gustavsson fick Umeå ordning på försvarsspelet, och kunde minska gästernas ledning, 18-25 efter första periodpausen.

Sedan i andra perioden fungerade det mesta för Umeå BSKT, som hämtade in, gick ikapp och till slut förbi. Innan perioden var över hann Umeå hinna leda med nio pinnar som mest. Till slut vann Umeå BSKT andra perioden med 30-16, med stabila 58 procent i skottstatisken. Halvtidsresultat: 48-41.

Och frågan inför tredje perioden: Skulle Umeå BSKT fallera ännu en gång i tredje perioden? Ja, men Umeås underprestation i den tredje var långt under någon kunde vänta sig. Om allt gick vägen i andra, fungerade noll, zipp, nada, i tredje. Och Umeå förlorade den till slut med 11-25.

Ändå kunde Umeå komma tillbaka hyfsat i matchen och göra det hela spännande i slutet. Som närmast var Umeå bara fem poäng ifrån gästerna, som till slut ändå kunde vinna med 94-87.