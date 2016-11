Elofsson i TV-inspelning

Längdskidor. Just nu befinner sig Elofsson och flera andra idrottslegendaren i Spanien för inspelning av Superstars.

Årets deltagare Magdalena Forsberg Tomas Brolin

Kajsa Bergqvist

Christian Olsson

Jörgen Persson

Therese Alshammar

Emma Johansson

Per Elofsson * Superstars sänds i Kanal 5 under våren 2017.

Therese Alshammar, Tomas Brolin och många fler står för motståndet när Per Elofsson just nu spelar in Superstars.

– Det blir intensiva dagar, säger Elofsson på telefon från Spanien.

Hur är formen nu?

– Helt okej tycker jag. Det är lite svårt att förbereda sig för de här tävlingarna, de är lite nyckfulla. Men jag försöker att hålla i gång med lite träning i vardagen. Det blir en del kondition och lite gym för att att må bra bara.

I Superstars tävlar kända idrottar i olika grenar.