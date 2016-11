Skellefteå lockar nya invånare i Stockholm

Skellefteå. I helgen intar Skellefteå Stockholm med konserter och träffar för näringsliv, studenter och familjer. Målet är att locka fler att flytta till eller verka i Skellefteå kommun.

– Skellefteå har mycket att erbjuda oavsett om du är företagare, nyutexaminerad student eller om du har arbetat några år och vill hitta en plats där du kan kombinera en spännande karriär med en rik fritid, säger Helena Renström, marknadschef på Skellefteå kommun.

Under dagarna i Stockholm finns flera Skellefteåföretag på plats. Bland annat ska man träffa ett 70-tal studenter på KTH.

Under ett morgonmöte på Västerbottenskontoret i Stockholm finns också kommunalrådet Maria Marklund, kommunchef Kristina Sundin Jonsson samt näringslivschef Bengt Ivansson på plats för att möta företagare och entreprenörer som är intresserade av att skapa nya eller utveckla sina affärer med Skellefteå.

– Skellefteå ligger i framkant vad gäller IT och digitalisering likväl som teknik och industri, säger Bengt Ivansson, näringslivschef för Skellefteå kommun.

”Möt Skellefteå” avslutas med ett Skellefteåmingel där den som vill även kan köpa biljetter till en middag och showen A Tribute to The Last Waltz på Cirkus där artister som Nina Persson, Pär Wiksten och Ebbot Lundberg medverkar.