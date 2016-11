Fem miljoner svenskar swishar

Nyheter. Över hälften av Sveriges befolkning använder betaltjänsten Swish.

– Användningen av kontanter går stadigt neråt, men våra behov att kunna göra betalningar till varandra har aldrig varit större, säger Anna-Lena Wretman, VD i Getswish AB

Swish i siffror Den 20:e november nådde Swish fem miljoner användare.

I oktober genomfördes 16,2 miljoner swishningar.

I oktober swishade svenskarna för mer än 8,19 miljarder kronor – mellan varandra och till företag, föreningar och organisationer.

En genomsnittlig swishning mellan privatpersoner var i oktober 564 svenska kronor.



Swish är en mobil betalningstjänst för privatpersoner och företag. Användarna swishar pengar till varandra via mobilnumret och pengarna överförs omedelbart till mottagarens konto. Swish är ett samarbete mellan Danske Bank, Handelsbanken, ICA Banken, Länsförsäkringar, Nordea, SEB, Skandia, Sparbanken Syd, Sparbanken Öresund samt Swedbank och Sparbankerna

Några knapptryck på telefonen och sen swish, så har du betalat. Betaltjänsten Swish lanserades i slutet av 2012 och har sedan dess fortsatt att växa stadigt med över 100 000 nya användare varje månad, uppger getswish.se.

När Swish nu når 5 miljoner användare innebär det att mer än halva Sveriges befolkning har appen installerad på sina telefoner.

Summorna ökar

Det är inte bara antalet användare av Swish som har fortsatt att öka, utan även frekvensen på betalningar och summorna som swishas. När Riksbanken undersökte svenskarnas betalningsvanor uppgav 61 procent av Sveriges hushåll att de har tillgång till Swish, och 52 procent att de använt appen den senaste månaden, mer än hälften alltså.

Nytt ord

Under året som gått har Swish, som är ett samarbete mellan Sveriges sex största banker, synts mycket såväl på hemmaplan som internationellt. Att tjänsten är både populär bland användarna och unik i världen visade sig bland annat när swisha fick plats på årets nyordslista, och att Swish röstades fram till svenskarnas mest uppskattade digitala varumärke. Internationellt har intresset varit fortsatt stort, och Swish har uppmärksammats av till exempel CNN och The New Yorker.

– Vi är naturligtvis glada och stolta över den utveckling som Swish har haft och att appen numera är en så naturlig del av svenska folkets vardag. Användningen av kontanter går stadigt neråt, men våra behov att kunna göra betalningar till varandra har aldrig varit större. Där fyller Swish en viktig roll, säger Anna-Lena Wretman, VD i Getswish AB, som tror att enkelheten är nyckeln för appens framgång, och ser positivt på framtiden: