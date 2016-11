”Religionen inte det viktigaste för IS-terrorister”

Varför resar unga män och strider för IS i Irak och Syrien? Det har varit en intensiv debatt om detta de senaste åren.

Nu har en rapport för amerikansk militär som Indipendent skrivit om slagit fast av en överväldigande majoritet av dem 1200 som de undersökt inte hade någon formell utbildning i Islam och inte heller hade tillhört Islam under hela sina liv.

IS verkar ha fokuserat på att rekrytera dem har en lägre förmåga att kritisera deras budskap. Någon som kan mycket och Islam är helt enkelt mycket svårare att rekrytera.

Rapporten visar att de som reser för att strida med IS är långt ifrån moskéerna.

Rapporten menar att religionen har en sekundär roll, det är i stället den politiska identiteten som lockar till dessa till jihadistiska grupper. IS bygger sin världsbild på att muslimer förföljs både i Mellanöstern och i Västvärlden och att de står upp för muslimer.

Det stämmer inte alls, 80 procent av dödsoffren för IS terror är just muslimer. Men det visar att de krafter som ställer Islam mot Västvärlden om något gör IS en tjänst.

Många har krävt att muslimska företrädare ska ta avstånd från IS (vilket också gjort upprepade gånger) men rapporten visar att de som reser för att strida med IS är långt ifrån moskéerna. De lever isolerade och religiösa ledare har en minimal roll i deras liv. De är på nätet de blir radikaliserade.

Rapporten är viktig för att öka kunskapen om vilka det är som reser för att strida med IS. Förhoppningsvis kan det göra antiterrorarbetet mer effektivt.

Men det är nog också tid för eftertanke för dem som satt likhet mellan Islam och IS och andra som sagt att det är moskéernas ansvar att bekämpa IS.

Eftersom de som rekryteras tycks vara isolerade från moskéerna och inte lyssnar till muslimska ledare är det föga effektivt.

Att bekämpa IS är hela samhället ansvar.