Udda palthån i toppmötet

Ishockey. Toppmötet i Hockeyettan mellan Piteå Hockey och Asplöven fick ett synnerligen märkligt spelavbrott då det helt plötsligt regnade in palt på isen, skriver Norrbottens-Kuriren.

Matchen, i Teg och Vännäs serie, mellan de båda lagen tog en minst sagt oväntad vändning. Piteåpubliken slog nämligen till med en riktig paltkupp när hemmalaget tog ledningen tidigt i den första perioden. När Carl Becker firade sitt 1–0-mål så firade publiken i LF Arena målet på sitt egna sätt då de helt plötsligt kastade in mängder med palt på isen.

NHL-laget Detroit Red Wings har en gammal tradition av att kasta in bläckfiskar på isen under matcherna. Men det är förmodligen första gången som en publik kastat in palt på isen.

Efter några minuters skrapande av isen för att få väck all palt kunde matchen fortsätta som vanligt. En match som Piteå vann med 2–1.

Kent Vikström/ Norrbottens-Kuriren