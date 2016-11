Modo öppnar för förändring – och profilen

Björklöven. Förändringar väntar inom Modos trupp, skriver Allehanda.

En har fått lämna och sökandet efter nya spelare pågår – och kanske kommer Per-Åge Skröder tillbaka.

– Det är inte bestämt något, så vi får se, säger Svartvadet, som fanns med i Modos bås på måndagen, till C more.

Under matchen mot Vita Hästen berättar Svartvadet för C more om förändringarna i truppen.

Att Austin Farley fick lämna var ett gemensamt beslut enligt sportchefen.

– Det är väl alltid två stycken som ska vara med och dansa. Nu blev det så, om en spelare av någon anledning inte vill vara kvar, då är det väl bättre att man går skilda vägar och är kompisar. Det blir bra utrymme för våra yngre killar att kliva fram och få mer istid, säger Per Svartvadet till Cmore.

C more: Var det på det sättet att han själv ville lämna?

– Det är en gemensam grej mellan spelaren och klubben så det blev det beslutet och vi är nöjda med det. Det känns bra.

Per-Åge Skröder som var återvände till Fjällräven Center under fredagens match är tillbaka till Örnsköldsvik Hockey. Det finns dock möjligheter att Skröder tar på sig Modos matchställ igen.

– Det var en matchs utlåning från Örnsköldsvik och han kommer vara kvar där och spela några matcher, sen får vi väl se och ta en diskussion igen. Det är inte bestämt något, så vi får se, säger sportchefen.

C more: Hur tänker du kring ersättare och ta in en nya spelare?

– Det ska vi göra naturligtvis. Vi har ju varit mer eller mindre ute efter en center sen Pär Edblom gick sönder. Den processen fortgår, så vi får se.

C more: Hur är det att vara tillbaka i båset?

– Ja, jag skulle ju egentligen vilja spela när jag är tillbaka i båset men nu är situationen som den är och jag är enormt taggad inför det.

Matchen pågår just nu och ställningen är 3-2 till Vita Hästen.