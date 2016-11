Modotränaren: ”Min insats är under all kritik”

Björklöven. Det blev en ny smärtsam förlust för Modo under måndagskvällen. Efter en rejäl uppvisning av målkungen Rickard Palmberg vann Vita Hästen tillslut med 6-3. Det fick tränaren Andreas Johansson att rikta stark kritik – mot sig själv, skriver Allehanda. – Min insats är under all kritik idag.

Efter en straffseger i derbyt mot Björklöven hemma i Fjällräven Center under fredagen var det återigen speldags för Modo under måndagen när laget begav sig till Norrköping för ett möte med Vita Hästen.

Hemmalaget greppade taktpinnen direkt efter nedsläpp och pressade Modo hårt i den första perioden. Skotten radades upp men Modomålvakten Erik Hanses agerade vägg och höll tätt inledningsvis.

Drygt tio minuter in hade Hästen också 10-0 i skott och full kontroll på matchen. Då klev Emil Molin fram som en blixt från klar himmel och gav Modo ledningen med 1-0.

En ledning som däremot inte skulle hålla hela vägen.

Hemmalaget släppte inte på gasen utan lyckades med sin press både göra 1-1 och 2-1 innan första periodsignalen, efter en mycket fin prestation av August Gunnarsson.

– Det är en dålig period av oss. Vi ska vara glada att det bara står 2-1, säger en självkritisk Emil Molin till C More.

”Har inte förberett laget på rätt sätt”

Mittperioden fortsatte sedan på samma sätt. Vita Hästen förde spelet och jagade ett nytt ledningsmål. De behövde heller inte vänta länge. Efter att Lukas Wernblom fått sätta sig i utvisningsbåset klev nämligen målkungen Rickard Palmberg fram och tryckte dit 3-1 till hemmalaget.

Känslan var då att matchen höll på att glida ur Modos händer. Då fick man chansen i spel fem mot tre – och vände till 3-3.

Men Vita Hästen och inte minst Rickard Palmberg ville annat.

I slutet av perioden klev den målfarliga forwarden fram igen och repeterade sitt powerplay mål och fixade 4-3 på tavlan inför den sista perioden.

Väl där var det inget snack om saken. Vita Hästen skulle till slut ta hem en övertygande seger med 6-3 efter att Norrköpingslaget fortsatt dominera i tredje perioden. I ännu ett numerärt överläge fullbordade först Palmberg sitt hattrick med ett nytt identiskt mål innan forwarden Jesper Samuelsson till slut fastställde slutresultatet.

I en intervju efter matchen var sedan en Modotränaren Andreas Johansson ytterst kritisk mot sig själv.

– Min insatsär under all kritik idag. Jag har inte förberett laget på rätt sätt överhuvudtaget, det kan man se både i fem mot fem, boxplay, powerplay och inställning. Det är mitt ansvar, säger han i C More.

C More: Västervik väntarpå fredag, vad krävs av er inför den matchen?

– Att jag vaknar…