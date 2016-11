Umeå. Tre inbrott har skett under eftermiddagen på kort tid på Silvervägen i Umeå.

Polispatruller är på plats och undersöker brottsplatserna och upprättar anmälan om inbrott. Det är oklart hur många det är som deltagit i brotten hur det har gått till och vad som saknas från bostäderna.

Gärningsmännen tog sig in genom ett fönster till första huset och det har än så länge inte rapporterats in hur gärningsmännen tog sig in i de andra husen.