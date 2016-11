Tecknare – de nya ledarskribenterna?

Kultur & Nöje. Kanske är det serietecknarna som kommer att ta över, när den yngre generationen inte längre orkar läsa opinionsartiklar på mer än 2000 tecken.

Det var nog fler än jag som kände att världen blev som ett mörkt och kvävande täcke av ångest när USA:s valresultat avslöjades.

Hatet hade fått styra när amerikanerna ville ha förändring. Det lilla hoppet som fanns kvar av mänskligheten efter Brexit var nu borta med högervinden. Artisten Cher förespådde till och med jordens undergång.

De enda som egentligen kan ha firat måste vara läkemedelsföretagen. ”Fördubbla produktionen av antidepressiva!”.

Hur som helst. Trumps valseger har skapat oro bland minoriteter (och majoriteter) i hela USA, och rädslan har spridit sig längre än så. Det är nog få personer som kan säga sig vara opåverkade av det kommande maktskiftet.

Varje dag innan valet rapporterade medierna om inflytelserika kändisar som gång på gång tog avstånd från den republikanske kandidaten. Madonna höll en hyllningskonsert för Hillary, Beyoncé och Jay-Z likså så.

Men fler än artisterna slöt upp i den kreativa kampen mot Trump.

Snabbt efter att resultatet blev tillkännagivet var det inte bara journalister och politiska kommentatorer som började synas i medierna med analyser och åsikter utan även serietecknarna.

Ellen Ekman, som gör serien ”Lilla Berlin”, påminde i en stripp om Joe Hills citat ”Sörj inte, organisera er” efter att Trump hållit sitt segertal. Bim Eriksson ritar en av sina karaktärermed en världskarta som säger ”Var gör det ont?” Kartan svarar ”Överallt”. Elin Lucassi gör även hon ett inspel i Trumpdebatten.

Jag själv gled in i ”vuxenserievärlden” efter en intervju med Sara Granér, som bland annat ligger bakom seriealbumen ”All I Want for Christmas is planekonomi” och ”Jag vill inte dö, jag vill bara inte leverera”.

Och vilken värld det var, serieträsket.

Donald Trump får passa sig. Dessutom är han också ett lätt byte – han är ju en satir i sig själv.

Som att man vispat ihop massvis med färger, former och text i en perfekt obalans. De flesta har någonting att säga om världsläget, och tar till humor och kreativitet för att föra kampen framåt. Kritik mot allt från barnarbete, till manspaining, till rasism.

Kanske är det de här som kommer att ta över, när den yngre generationen inte längre orkar läsa opinionsartiklar på mer än 2000 tecken. Då finns serierna. En bild säger mer än tusen ord. En serie innehåller ofta mer än en bild.

Deras sätt att berätta gör det lätt att ta till sig. En maktfaktor att räkna med, och med sociala mediers hjälp blir de bara större och större.

Så Donald Trump får passa sig. Dessutom är han också ett lätt byte – han är ju en satir i sig själv.